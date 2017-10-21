В Барнауле продают здание центра отдыха с автосервисом

В Барнауле продают готовый бизнес: оздоровительный комплекс, гостиницу и автомастерскую. Предложение оценили в 32 млн рублей, сказано в объявлении на Авито.
Здание центра отдыха с автосервисом. Фото : Авито.
Здание центра отдыха с автосервисом. Фото : Авито.
Здание центра отдыха с автосервисом. Фото : Авито.
Здание центра отдыха с автосервисом. Фото : Авито.
Здание центра отдыха с автосервисом. Фото : Авито.
Здание центра отдыха с автосервисом. Фото : Авито.
Здание центра отдыха с автосервисом. Фото : Авито.
Здание центра отдыха с автосервисом. Фото : Авито.
Действующий бизнес расположен в здании ул Эмилии Алексеевой, 76А. В нем размещены гостиница, оздоровительный комплекс (3 зала отдыха с саунами и бассейнами), автомастерская с пятью подъемниками и двумя смотровыми ямами, цех кузовного ремонта с покрасочной камерой.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.