Недвижимость

В Барнауле продают здание центра отдыха с автосервисом

Сегодня, 20:16.
Недвижимость

В Барнауле продают готовый бизнес: оздоровительный комплекс, гостиницу и автомастерскую. Предложение оценили в 32 млн рублей, сказано в объявлении на Авито.

Действующий бизнес расположен в здании ул Эмилии Алексеевой, 76А. В нем размещены гостиница, оздоровительный комплекс (3 зала отдыха с саунами и бассейнами), автомастерская с пятью подъемниками и двумя смотровыми ямами, цех кузовного ремонта с покрасочной камерой.

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