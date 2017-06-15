В Барнауле пройдет битва внедорожников. Главный приз - участок в "Фирсовой Слободе"

В 2017 году исполняется 10 лет бренду "Фирсова Слобода". На сегодняшний момент – это уже четыре коттеджных поселка на территории Первомайского района, расположенных в непосредственной близости к Барнаулу (10 минут от КП).
В связи с 10-летним юбилеем, мы решили провести 17 июня 2017 года большой праздник для жителей названных посёлков, для семей, проживающих на территории Санниковского сельского совета, для жителей Барнаула и Новоалтайска. Одна из целей праздника - познакомить горожан с современными коттеджными посёлками, показать им реальные преимущества усадебного проживания в пригороде.
Любой праздник должен быть полезен и интересен как для его организаторов, так и для гостей. Территория строящегося посёлка "Фирсова Слобода-4" как нельзя лучше пригодна для проведения соревнований среди полноприводных (4х4) автомобилей и квадроциклов. Поэтому главным событием праздника станет автошоу.
Победителю соревнований будет подарен земельный участок в "Фирсовой Слободе-3".
Весь "автомобильный блок" праздника взял на себя "Внедорожный клуб "АЛТАЙ 4х4", который имеет большой опыт организации подобных соревнований, в том числе и в рамках мероприятий Управления спорта и молодёжной политики Алтайского края.
Мы ожидаем, что на соревнования приедет около 100 автомобилистов из разных городов и районов края. Соответственно, количество гостей может составить не менее 2.5 – 3 тысячи человек.
Программа мероприятия дополнительно предусматривает:
- профессиональное ведение
- концерт авторской бардовской песни от Бориса Бергера и его коллег (будет оборудована спец. сцена с хорошим звуком)
- шоу дельтапланеристов
- будет организована зона фуд-корта с привлечением различных компаний в сфере питания (будут организованы различные дегустации)
- аниматоры и детские площадки
- конкурсы и спец. программы от спонсоров-участников
- фото-зона с логотипами всех спонсоров.
- шоу строительной спец.техники (игра в футбол на экскаваторах)
- будет организован сбор мусора и установлены биотуалеты
- будет организована парковка автомобилей гостей и участников
И многое другое.
Мероприятие согласовано и одобрено администрацией Первомайского района (есть спец. разрешение), которая всячески будет помогать в организации данного праздника. Весь день на поляне будут дежурить бригады скорой помощи, пожарная служба, полиция для обеспечения и сохранения порядка.
Организатор акции: ИП Малков Г.Е. Акция действительна 17 июня 2017 года. Подробная информация об Организаторе и правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на firsovo.ru