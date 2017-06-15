В Барнауле пройдет битва внедорожников. Главный приз - участок в "Фирсовой Слободе"

"Фирсова Слобода" - элитный коттеджный поселок на 130 домовладений, "Фирсова Слобода-2" - коттеджный поселок на 750 домовладений, завершается строительство посёлкана 550 домовладений. Некоторое время назад открылись продажи земельных участков в новом посёлке "Фирсова Слобода-4" на 450 домовладений.

В связи с 10-летним юбилеем, мы решили провести 17 июня 2017 года большой праздник для жителей названных посёлков, для семей, проживающих на территории Санниковского сельского совета, для жителей Барнаула и Новоалтайска. Одна из целей праздника - познакомить горожан с современными коттеджными посёлками, показать им реальные преимущества усадебного проживания в пригороде.

Любой праздник должен быть полезен и интересен как для его организаторов, так и для гостей. Территория строящегося посёлка "Фирсова Слобода-4" как нельзя лучше пригодна для проведения соревнований среди полноприводных (4х4) автомобилей и квадроциклов. Поэтому главным событием праздника станет автошоу.

Победителю соревнований будет подарен земельный участок в "Фирсовой Слободе-3".

Весь "автомобильный блок" праздника взял на себя "Внедорожный клуб "АЛТАЙ 4х4", который имеет большой опыт организации подобных соревнований, в том числе и в рамках мероприятий Управления спорта и молодёжной политики Алтайского края.

Мы ожидаем, что на соревнования приедет около 100 автомобилистов из разных городов и районов края. Соответственно, количество гостей может составить не менее 2.5 – 3 тысячи человек.

Программа мероприятия дополнительно предусматривает:

профессиональное ведение

концерт авторской бардовской песни от Бориса Бергера и его коллег (будет оборудована спец. сцена с хорошим звуком)

шоу дельтапланеристов

будет организована зона фуд-корта с привлечением различных компаний в сфере питания (будут организованы различные дегустации)

аниматоры и детские площадки

конкурсы и спец. программы от спонсоров-участников

фото-зона с логотипами всех спонсоров.

шоу строительной спец.техники (игра в футбол на экскаваторах)

будет организован сбор мусора и установлены биотуалеты

будет организована парковка автомобилей гостей и участников

И многое другое.

Мероприятие согласовано и одобрено администрацией Первомайского района (есть спец. разрешение), которая всячески будет помогать в организации данного праздника. Весь день на поляне будут дежурить бригады скорой помощи, пожарная служба, полиция для обеспечения и сохранения порядка.

Организатор акции: ИП Малков Г.Е. Акция действительна 17 июня 2017 года. Подробная информация об Организаторе и правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на firsovo.ru