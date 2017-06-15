Недвижимость

В Барнауле пройдет битва внедорожников. Главный приз - участок в "Фирсовой Слободе"

20
Сегодня, 15:00.
Реклама

В 2017 году исполняется 10 лет бренду "Фирсова Слобода". На сегодняшний момент – это уже четыре коттеджных поселка на территории Первомайского района, расположенных в непосредственной близости к Барнаулу (10 минут от КП).

Автошоу.
Автошоу.
"Фирсова Слобода" - элитный коттеджный поселок на 130 домовладений, "Фирсова Слобода-2" - коттеджный поселок на 750 домовладений, завершается строительство посёлка "Фирсова Слобода-3" на 550 домовладений. Некоторое время назад открылись продажи земельных участков в новом посёлке "Фирсова Слобода-4" на 450 домовладений.

В связи с 10-летним юбилеем, мы решили провести 17 июня 2017 года большой праздник для жителей названных посёлков, для семей, проживающих на территории Санниковского сельского совета, для жителей Барнаула и Новоалтайска. Одна из целей праздника - познакомить горожан с современными коттеджными посёлками, показать им реальные преимущества усадебного проживания в пригороде.

Любой праздник должен быть полезен и интересен как для его организаторов, так и для гостей. Территория строящегося посёлка "Фирсова Слобода-4" как нельзя лучше пригодна для проведения соревнований среди полноприводных (4х4) автомобилей и квадроциклов. Поэтому главным событием праздника станет автошоу.

Победителю соревнований будет подарен земельный участок в "Фирсовой Слободе-3".

Весь "автомобильный блок" праздника взял на себя "Внедорожный клуб "АЛТАЙ 4х4", который имеет большой опыт организации подобных соревнований, в том числе и в рамках мероприятий Управления спорта и молодёжной политики Алтайского края.

Мы ожидаем, что на соревнования приедет около 100 автомобилистов из разных городов и районов края. Соответственно, количество гостей может составить не менее 2.5 – 3 тысячи человек.

Программа мероприятия дополнительно предусматривает:

  • профессиональное ведение
  • концерт авторской бардовской песни от Бориса Бергера и его коллег (будет оборудована спец. сцена с хорошим звуком)
  • шоу дельтапланеристов
  • будет организована зона фуд-корта с привлечением различных компаний в сфере питания (будут организованы различные дегустации)
  • аниматоры и детские площадки
  • конкурсы и спец. программы от спонсоров-участников
  • фото-зона с логотипами всех спонсоров.
  • шоу строительной спец.техники (игра в футбол на экскаваторах)
  • будет организован сбор мусора и установлены биотуалеты
  • будет организована парковка автомобилей гостей и участников

И многое другое.

Мероприятие согласовано и одобрено администрацией Первомайского района (есть спец. разрешение), которая всячески будет помогать в организации данного праздника. Весь день на поляне будут дежурить бригады скорой помощи, пожарная служба, полиция для обеспечения и сохранения порядка.

Организатор акции: ИП Малков Г.Е. Акция действительна 17 июня 2017 года. Подробная информация об Организаторе и правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на firsovo.ru

На правах рекламы

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
Партизанская, 149 Партизанская, 149
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
Земляничная поляна Земляничная поляна