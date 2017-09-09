В Барнауле сдают квартиру с гигантским аквариумом и прачечной комнатой

Квартира с гигантским аквариумом. Фото : realtai.ru. Квартира с гигантским аквариумом. Фото : realtai.ru. Квартира с гигантским аквариумом. Фото : realtai.ru. Квартира с гигантским аквариумом. Фото : realtai.ru.

Квартира находится на третьем этаже 12-этажного дома. Ее площадь около 200 кв. метров

На кухне для арендаторов есть встроенные шкафы и необходимая техника. В двух санузлах установлены джакузи, биде, душевая с функцией бани, полы с подогревом. В квартире также есть прачечная комната.