Недвижимость

В Барнауле сдают квартиру с гигантским аквариумом и прачечной комнатой

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Сегодня, 18:34.
Недвижимость

В Барнауле на проспекте Комсомольском в аренду на длительный срок сдается 5-комнатная квартира. Особенность квартиры — огромный аквариум на 560 литров, сообщает сайт "Недвижимость Алтая". Ежемесячная аренда квартиру составляет 30 тыс. рублей.

Квартира находится на третьем этаже 12-этажного дома. Ее площадь около 200 кв. метров

На кухне для арендаторов есть встроенные шкафы и необходимая техника. В двух санузлах установлены джакузи, биде, душевая с функцией бани, полы с подогревом. В квартире также есть прачечная комната.

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