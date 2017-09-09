В Барнауле сдают квартиру с гигантским аквариумом и прачечной комнатой

В Барнауле на проспекте Комсомольском в аренду на длительный срок сдается 5-комнатная квартира. Особенность квартиры — огромный аквариум на 560 литров, сообщает сайт "Недвижимость Алтая". Ежемесячная аренда квартиру составляет 30 тыс. рублей.
Квартира с гигантским аквариумом. Фото : realtai.ru.
Квартира с гигантским аквариумом. Фото : realtai.ru.
Квартира с гигантским аквариумом. Фото : realtai.ru.
Квартира с гигантским аквариумом. Фото : realtai.ru.
Квартира находится на третьем этаже 12-этажного дома. Ее площадь около 200 кв. метров
На кухне для арендаторов есть встроенные шкафы и необходимая техника. В двух санузлах установлены джакузи, биде, душевая с функцией бани, полы с подогревом. В квартире также есть прачечная комната.
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