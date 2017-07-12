В Барнауле впервые за полгода подорожали квартиры в новостройках

Аналитики зафиксировали рост цен квартиры в барнаульских новостройках по итогам июня. Это произошло впервые за последние 6 месяцев. Правда, рост оказался символическим — всего 60 рублей на кв. метр, отмечает "Недвижимость Алтай."
По итогам июня средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья составила 42 290 рублей. Одной из причин роста цен стало завершение весенних скидочных акций у многих застройщиков.
Кроме того, многие объекты, строительство которых началось в конце 2016 перед вступлением поправок в 2014-ФЗ, давно преодолели стадию котлована, а, значит, цены там несколько увеличились, отмечают аналитики "Недвижимость Алтай".
За месяц число предложений выросло во всех сегментах. При этом наибольшее количество продаваемого первичного жилья сосредоточено в районе Новостроек — 37,4%. На втором месте — центр с показателем в 36,2%.
Самое дорогое первичное жилье в июне продается в центре: 1 кв.м. 4-комнатной квартиры стоил 50 900 рублей. За квадрат в аналогичной квартире ближе к центру просят 31 900 рублей.
При этом на вторичном рынке жилья Барнаула уже несколько месяцев подряд продолжается снижение средней цены.
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