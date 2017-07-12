В Барнауле впервые за полгода подорожали квартиры в новостройках

По итогам июня средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья составила 42 290 рублей. Одной из причин роста цен стало завершение весенних скидочных акций у многих застройщиков.

Кроме того, многие объекты, строительство которых началось в конце 2016 перед вступлением поправок в 2014-ФЗ, давно преодолели стадию котлована, а, значит, цены там несколько увеличились, отмечают аналитики "Недвижимость Алтай".

За месяц число предложений выросло во всех сегментах. При этом наибольшее количество продаваемого первичного жилья сосредоточено в районе Новостроек — 37,4%. На втором месте — центр с показателем в 36,2%.

Самое дорогое первичное жилье в июне продается в центре: 1 кв.м. 4-комнатной квартиры стоил 50 900 рублей. За квадрат в аналогичной квартире ближе к центру просят 31 900 рублей.

При этом на вторичном рынке жилья Барнаула уже несколько месяцев подряд продолжается снижение средней цены.