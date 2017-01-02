В России отменили льготную ипотеку

С января 2017 года в России перестала действовать программа, в рамках которой из госбюджета выделяли средства на субсидирование процентных ставок по ипотечным кредитам. Эту меру вводили в 2015 году для того, чтобы поддержать строителей страны.
Интерфакс пишет, что государство планировало потратить на программу 20 млрд рублей. С их помощью россияне получили льготные кредиты общим объемом 400 млрд рублей. Позже лимит был увеличен до 700 млрд рублей. Затраты государства на проект не увеличились благодаря снижению ставок на рынке.
Программа изначально была рассчитана на период с 1 марта 2015 года по 1 марта 2016 года, но в феврале 2016 года власти продлили ее до 1 января 2017 года. Строители просили, чтобы ее продлили на более длительный срок. По их словам до 40% продаж долевок и квартир в новых домах проходила с участием льготной ипотеки.
Справка
По программе льготного кредитования предлагали ипотеку под 12% годовых. Недополученные доходы банкам и Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) возмещали из бюджета. Строители тоже присоединились к этой программе, компенсируя своим клиентам часть процентной ставки. Благодаря этому ставка по ипотеке на новостройки опускалась до 9% годовых.
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