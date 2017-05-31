В России разрешили строить дома ближе к детским площадкам и школам

Постановление о внесении изменений в СанПиНы было зарегистрировано в Минюсте 12 мая этого года, сообщили "Известиям" в пресс-службе Роспотребнадзора.

СанПиНы действуют не только для столичного региона, нормы будут действовать по всей России. То есть строительство жилья будет вестись по новым нормам в том числе в городах Алтайского края.

В Роспотребнадзоре заявили, что снижение продолжительности инсоляции на полчаса — с 3 до 2,5 часа — научно обосновано и соответствует современным международным подходам.

По словам главного научного сотрудника НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина профессора Евгения Юматова, естественное освещение обладает биологическим действием и регулирует важнейшие жизненные функции организма.

— Солнце очень важно для молодого и растущего организма, — рассказал "Известиям" Евгений Юматов. — Особенно в раннем детстве. Есть эффект общего стимулирования организма. Под воздействием естественного света усиливается обмен веществ. Солнечное облучение отвечает за формирование важного для организма витамина D, из-за нехватки которого у маленьких детей могут возникать болезни, например рахит. Именно поэтому в свое время и вводились нормы инсоляции.

Депутат Мосгордумы Андрей Клычков считает, что внесенные изменения приведут к уплотнению городской застройки.

Андрей Клычков,

депутат Мосгордумы: