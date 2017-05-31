В России разрешили строить дома ближе к детским площадкам и школам

Роспотребнадзор внес изменения в СанПиНы, которые нормы солнечной освещенности для детских игровых и дошкольных площадок, а также зон отдыха общеобразовательных школ. Они предусматривают сокращение времени инсоляции на полчаса. Это значит, что в городах теперь можно будет вести более плотную застройку. Эксперты "Известий" полагают, что поправки внесли для реализации программы реновации жилья в Москве.
Постановление о внесении изменений в СанПиНы было зарегистрировано в Минюсте 12 мая этого года, сообщили "Известиям" в пресс-службе Роспотребнадзора.
СанПиНы действуют не только для столичного региона, нормы будут действовать по всей России. То есть строительство жилья будет вестись по новым нормам в том числе в городах Алтайского края.
В Роспотребнадзоре заявили, что снижение продолжительности инсоляции на полчаса — с 3 до 2,5 часа — научно обосновано и соответствует современным международным подходам.
По словам главного научного сотрудника НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина профессора Евгения Юматова, естественное освещение обладает биологическим действием и регулирует важнейшие жизненные функции организма.
— Солнце очень важно для молодого и растущего организма, — рассказал "Известиям" Евгений Юматов. — Особенно в раннем детстве. Есть эффект общего стимулирования организма. Под воздействием естественного света усиливается обмен веществ. Солнечное облучение отвечает за формирование важного для организма витамина D, из-за нехватки которого у маленьких детей могут возникать болезни, например рахит. Именно поэтому в свое время и вводились нормы инсоляции.
Депутат Мосгордумы Андрей Клычков считает, что внесенные изменения приведут к уплотнению городской застройки.
Андрей Клычков,
депутат Мосгордумы:
СанПиНы будут активно использоваться в ходе реновации. Хрущевки расположены в районах с готовой инфраструктурой. В том числе со школами и детсадами, которые при реновации сносить не будут. Высокие дома, которые придут на замену пятиэтажек, будут сильнее загораживать солнце. Поправки в СанПиНы, по расчетам экспертов, позволят расположить 17-этажный дом на 6–10 м ближе к территории детского сада или школы.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.