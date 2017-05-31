Недвижимость

В России разрешили строить дома ближе к детским площадкам и школам

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Сегодня, 08:55.
Недвижимость

Роспотребнадзор внес изменения в СанПиНы, которые нормы солнечной освещенности для детских игровых и дошкольных площадок, а также зон отдыха общеобразовательных школ. Они предусматривают сокращение времени инсоляции на полчаса. Это значит, что в городах теперь можно будет вести более плотную застройку. Эксперты "Известий" полагают, что поправки внесли для реализации программы реновации жилья в Москве.

Наружный грузо-пассажирский лифт. Строительство.
Наружный грузо-пассажирский лифт. Строительство. Фото : Анна Зайкова.

Постановление о внесении изменений в СанПиНы было зарегистрировано в Минюсте 12 мая этого года, сообщили "Известиям" в пресс-службе Роспотребнадзора. 

СанПиНы действуют не только для столичного региона, нормы будут действовать по всей России. То есть строительство жилья будет вестись по новым нормам в том числе в городах Алтайского края.

В Роспотребнадзоре заявили, что снижение продолжительности инсоляции на полчаса — с 3 до 2,5 часа — научно обосновано и соответствует современным международным подходам.

По словам главного научного сотрудника НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина профессора Евгения Юматова, естественное освещение обладает биологическим действием и регулирует важнейшие жизненные функции организма.

— Солнце очень важно для молодого и растущего организма, — рассказал "Известиям" Евгений Юматов. — Особенно в раннем детстве. Есть эффект общего стимулирования организма. Под воздействием естественного света усиливается обмен веществ. Солнечное облучение отвечает за формирование важного для организма витамина D, из-за нехватки которого у маленьких детей могут возникать болезни, например рахит. Именно поэтому в свое время и вводились нормы инсоляции.

Депутат Мосгордумы Андрей Клычков считает, что внесенные изменения приведут к уплотнению городской застройки.

Андрей Клычков,
депутат Мосгордумы:

СанПиНы будут активно использоваться в ходе реновации. Хрущевки расположены в районах с готовой инфраструктурой. В том числе со школами и детсадами, которые при реновации сносить не будут. Высокие дома, которые придут на замену пятиэтажек, будут сильнее загораживать солнце. Поправки в СанПиНы, по расчетам экспертов, позволят расположить 17-этажный дом на 6–10 м ближе к территории детского сада или школы.

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