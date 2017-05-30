Недвижимость

В правительстве Алтайского края рассказали, сколько денег потратили на новый художественный музей

683
Сегодня, 09:58.
Недвижимость

До конца 2017 года в новом здании Художественного музея Алтайского края планируют оформить фасад, сделать кровлю, продолжить работы по благоустройству и провести теплоснабжение. В строительство музея уже вложили 200 миллионов рублей. Впереди еще много затрат. Об этом рассказал на пресс-конференции 29 мая заместитель председателя правительства региона Андрей Щукин.

Ждет, когда откроется Художественный музей.
Ждет, когда откроется Художественный музей. Фото : altapress.ru.

Щукин рассказал, что на объекте ведутся общестроительные работы. При этом параллельно идут технические согласования и работа с документами.  Не раньше 2018 года на объекте начнутся работы реставрационного характера.

По словам чиновника, на завершение строительства нужно не менее 122 миллионов рублей.

Как уже писал altapress.ru, после проблем с компанией "Стройгаз", которая не смогла выполнить свои обязательства. В апреле 2017-го был объявлен тендер на достройку музея. На заказ претендовали застройщики из Москвы, Кемерово и Барнаула. В итоге тендер выиграла барнаульская строительная компания "Селф".

Справка

Масштабная реконструкция художественного музея, которая превратилась в строительство нового здания, реализуется по губернаторской программе "80х80". В итоге общая площадь проекта увеличится более чем в пять раз и составит более 10 тыс. кв. м. Из них экспозиционная площадь — более 1,7 тыс. кв. м, площадь фондохранилища —более 1,2 тыс. кв. м.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
Партизанская, 149 Партизанская, 149
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
пр. Ленина, 195 а пр. Ленина, 195 а