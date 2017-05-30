В правительстве Алтайского края рассказали, сколько денег потратили на новый художественный музей

До конца 2017 года в новом здании Художественного музея Алтайского края планируют оформить фасад, сделать кровлю, продолжить работы по благоустройству и провести теплоснабжение. В строительство музея уже вложили 200 миллионов рублей. Впереди еще много затрат. Об этом рассказал на пресс-конференции 29 мая заместитель председателя правительства региона Андрей Щукин.
Щукин рассказал, что на объекте ведутся общестроительные работы. При этом параллельно идут технические согласования и работа с документами. Не раньше 2018 года на объекте начнутся работы реставрационного характера.
По словам чиновника, на завершение строительства нужно не менее 122 миллионов рублей.
Как уже писал altapress.ru, после проблем с компанией "Стройгаз", которая не смогла выполнить свои обязательства. В апреле 2017-го был объявлен тендер на достройку музея. На заказ претендовали застройщики из Москвы, Кемерово и Барнаула. В итоге тендер выиграла барнаульская строительная компания "Селф".
Справка
Масштабная реконструкция художественного музея, которая превратилась в строительство нового здания, реализуется по губернаторской программе "80х80". В итоге общая площадь проекта увеличится более чем в пять раз и составит более 10 тыс. кв. м. Из них экспозиционная площадь — более 1,7 тыс. кв. м, площадь фондохранилища —более 1,2 тыс. кв. м.
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