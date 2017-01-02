Недвижимость

Строительство-2016: без паники! Застройщики Алтайского края сократили объемы работ и инвестиций

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Сегодня, 09:34.
Аналитика

Инвестиции в строительную отрасль края в 2016 году сократились примерно наполовину по сравнению с прошлым годом. За январь – сентябрь объем вложенных средств составил чуть больше 8 млрд рублей против почти 18 млрд в 2015-м. А объем работ по итогам 11 месяцев упал на 16%.

Недвижимость. Строительство.
Недвижимость. Строительство. Фото : Михаил Хаустов.

Кроме того, в Барнауле стали вновь говорить о появлении обманутых дольщиков. А две строительные компании оказались в крайне сложном финансовом положении, в том числе одна из старейших в крае — "СтройГАЗ".

Фотофакты. Барнаульский строитель Galaxy и Plaza пришел на рынок жилья

Впрочем, большая часть застройщиков подошла к трудностям весьма рационально. О какой-либо панике на рынке речи не идет. В этом году застройщики пересмотрели инвестпортфели, оставив только те, которые доказали свою жизнеспособность в новых условиях.

"СтройГАЗ" стал одной из компаний, по которым кризис ударил наиболее ощутимо. В октябре прокуратура края наложила арест на его имущество за долги по налогам в 1,8 млн рублей. Начиная с сентября 2016 года несколько компаний подали иски о признании застройщика банкротом. Часть из них осталась без движения, часть будет рассмотрена позже. "СтройГАЗ" также заморозил строительство части жилого дома на улице А. Петрова.

Школу в барнаульском квартале 2001, которую начинал строить "СтройГАЗ", до ума доводили уже другие подрядчики. А в начале декабря администрация края заявила о расторжении контракта с компанией по возведению краевого художественного музея.

ЖК "Демидов парк".
ЖК "Демидов парк".
Дольщики "Демидов парка" просят признать их обманутыми

Другой компанией, попавшей под "каток" кризиса, стал "Аспект" — инвестор строительства квартала "Демидов Парк" в Новоалтайске. Дольщики первого дома квартала стали "бить в колокола" — по их словам, застройщик прекратил работы. К решению проблемы подключались чиновники разных уровней, вплоть до краевых. Однако пока люди, вложившие деньги в строительство, по-прежнему не уверены, что их квартиры достроят.

Под конец уходящего года строители столкнулись с новым вызовом. Даже тем из них, кто никогда не занимался возведением гособъектов, настоятельно предлагают включиться в этот процесс. Аргументация властей здесь очевидна — обжегшись на разного качества подрядчиках, отобранных на аукционах, чиновники стремятся найти проверенных игроков.

Чтобы заманить компании на новые проекты, чиновникам приходится включать мощные инструменты влияния. В бюджете 2017 года на строительство соцобъектов предусмотрено 3,9 млрд рублей. Однако крупные застройщики открыто заявили губернатору, что не готовы к такой ответственности: "За нами дольщики и сотрудники компаний. Это тысячи человек. Мы не готовы ими рисковать".

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