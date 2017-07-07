Втянули в историю: барнаульцы с небывалом масштабом восстанавливают "Аптеку Крюгера"

Вы наверняка слышали о барнаульской "Аптеке Крюгер". Здание находится в самом сердце будущего туркластера, и историки называют его одним из наиболее ярких образцов деревянного зодчества.
Я заворожена тем, как серьезно, как кропотливо, с какой самоотдачей команда Корепанова работает над этим проектом. Даже первый, предсказуемый шаг — попросить поддержки — был продуман до мелочей. Они специально открыли благотворительный фонд "Связь времен". Они придумали и реализовали тематические праздники и концерты. Они грамотно работали со СМИ и вышли в социальные сети. Они запустили сбор средств через музей, банки, онлайн-банки и краудфандинговые площадки. Они создали Книгу почета, в которую вносят имена благотворителей, а потом предложили всем жертвовать деньги не просто так, а взамен на книги, раскраски, отвары из целебных трав, бальзамы, магниты и кружки с фирменной символикой, выездные экскурсии. Все это время реставрация не прекращалась.
Меня восхищает и то, как профессионально эти люди подходят к музейному делу. В "Мире времени" более десяти тысяч предметов из разных стран и эпох — от осколка метеорита до флакончика "Красной Москвы", от восточной экзотики до предметов крестьянского быта, от детских журналов XIX века до сочинений Сталина. Экспонаты можно трогать и фотографировать (вау!), а сотрудники музея знают о них все. Да и про "Аптеку Крюгер" они уже раскопали десятки новых фактов.
Нет никаких сомнений в том, что памятник попал в нужные руки — полагаю, люди, столь ответственно подходящие к любому делу, не загубят такой проект. Доверяют им многие, в Книге почета уже 967 имен. Среди благотворителей не только жители края, но и японцы, китайцы, голландцы, сербы, немцы, вот только мне хотелось бы видеть там больше "наших". Не то чтобы я не верила в туркластер, но все же думаю, что смотреть на "Аптеку Крюгер" гораздо чаще будем именно мы.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.