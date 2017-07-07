Втянули в историю: барнаульцы с небывалом масштабом восстанавливают "Аптеку Крюгера"

Жанна Редько, корреспондент altapress.ru

Образец этот каким-то чудом пережил страшный пожар 1917 года, после чего люди особо его не берегли: он становился то магазином, то радиоузлом, то авто­школой, а в 2000-х и вовсе оказался заброшен. Так и стоял архитектурный памятник "непрофильным активом" мэрии, без отопления и с протекающей крышей, пока три года назад его не приобрел Сергей Корепанов. Известный в крае предприниматель решил сохранить уникальную постройку и разместить в ней музейный комплекс "Мир времени". Его не испугала ни цена на торгах (7 миллионов рублей), ни стоимость необходимой реставрации (не менее 15 миллионов). "Больно смотреть, как превращается в труху эпохальный объект", — заявил Корепанов журналистам, и с тех пор последние зовут его не иначе как меценатом. Однако меня в этой истории больше всего впечатляет не благородство.

Я заворожена тем, как серьезно, как кропотливо, с какой самоотдачей команда Корепанова работает над этим проектом. Даже первый, предсказуемый шаг — попросить поддержки — был продуман до мелочей. Они специально открыли благотворительный фонд "Связь времен". Они придумали и реализовали тематические праздники и концерты. Они грамотно работали со СМИ и вышли в социальные сети. Они запустили сбор средств через музей, банки, онлайн-банки и краудфандинговые площадки. Они создали Книгу почета, в которую вносят имена благотворителей, а потом предложили всем жертвовать деньги не просто так, а взамен на книги, раскраски, отвары из целебных трав, бальзамы, магниты и кружки с фирменной символикой, выездные экскурсии. Все это время реставрация не прекращалась.

Меня восхищает и то, как профессио­нально эти люди подходят к музейному делу. В "Мире времени" более десяти тысяч предметов из разных стран и эпох — от осколка метеорита до флакончика "Красной Москвы", от восточной экзотики до предметов крестьянского быта, от детских журналов XIX века до сочинений Сталина. Экспонаты можно трогать и фотографировать (вау!), а сотрудники музея знают о них все. Да и про "Аптеку Крюгер" они уже раскопали десятки новых фактов.

Нет никаких сомнений в том, что памятник попал в нужные руки — полагаю, люди, столь ответственно подходящие к любому делу, не загубят такой проект. Доверяют им многие, в Книге почета уже 967 имен. Среди благотворителей не только жители края, но и японцы, китайцы, голландцы, сербы, немцы, вот только мне хотелось бы видеть там больше "наших". Не то чтобы я не верила в туркластер, но все же думаю, что смотреть на "Аптеку Крюгер" гораздо чаще будем именно мы.

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