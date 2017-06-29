За год элитный коттедж под Барнаулом с двумя озерами подешевел на 20 млн рублей

Коттедж в Первомайском районе. Фото : Авито. Коттедж в Первомайском районе. Фото : Авито. Коттедж в Первомайском районе. Фото : Авито. Коттедж в Первомайском районе. Фото : Авито. Коттедж в Первомайском районе. Фото : АН "Дом". Коттедж в Первомайском районе. Фото : АН "Дом".

Недвижимость располагается недалеко от реки Лосиха. На территории усадьбы и рядом есть небольшой водопад и два пруда. В одном из них можно ловить рыбу. За это трехэтажный коттедж с усадьбой назвали "Дом у реки".

Продавец полагает, что объект может стать гостевым домом для крупных федеральных компаний, а также подойдет для желающих развивать туристический бизнес и организовывать ВИП-туры. Для этого у территории есть потенциал.

"Выходя на берег реки, если повезёт, можно увидеть бобра, норку, косулю, зайца и других представителей лесной фауны. Что ещё нужно деловому человеку для уединения и полноценного отдыха вдали от городского шума”, — рассказывают в АН "Дом" потенциальным покупателям.

Территория усадьбы оборудована парковкой на 10 автомобилей, это позволяет организовать вертолётную площадку и построить дополнительные объекты. Для этого достаточно ресурсов по электричеству и газоснабжению.