Недвижимость

За год элитный коттедж под Барнаулом с двумя озерами подешевел на 20 млн рублей

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Сегодня, 11:50.
Фоторепортажи

Элитный коттедж на благоустроенном участке 1,2 га в Б. Ключах Первомайского района за год подешевел на 20 млн рублей. Теперь купить его предлагают за 40 млн рублей как базу отдыха или для развития ВИП-туризма в Алтайском крае. В числе преимуществ места — возможность наблюдать за жизнью диких животных, например косуль, рассказали altapress.ru в АН "Дом".

Недвижимость располагается недалеко от реки Лосиха. На территории усадьбы и рядом есть небольшой водопад и два пруда. В одном из них можно ловить рыбу. За это трехэтажный коттедж с усадьбой назвали "Дом у реки".

Продавец полагает, что объект может стать гостевым домом для крупных федеральных компаний, а также подойдет для желающих развивать туристический бизнес и организовывать ВИП-туры. Для этого у территории есть потенциал.

"Выходя на берег реки, если повезёт, можно увидеть бобра, норку, косулю, зайца и других представителей лесной фауны. Что ещё нужно деловому человеку для уединения и полноценного отдыха вдали от городского шума”, — рассказывают в АН "Дом" потенциальным покупателям.

Коттедж в Первомайском районе.
Коттедж в Первомайском районе.

Территория усадьбы оборудована парковкой на 10 автомобилей, это позволяет организовать вертолётную площадку и построить дополнительные объекты. Для этого достаточно ресурсов по электричеству и газоснабжению.

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