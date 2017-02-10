Зачем "Алгоритм" сорвал аукцион на аренду квартала

По условиям аукциона, который уже второй раз выставила мэрия, комплексную застройку жилыми домами и объектами социального назначения предлагался квартал 2032 площадью 20 га . Жалобу антимонопольщики получили 8 февраля, накануне окончания срока подачи заявок на аукцион. Рассмотреть ее должны 14 февраля.

Ксения Белоусова,

руководитель компании "Алгоритм":

Не так давно в законодательстве о предоставлении земельных участков для комплексного освоения произошли изменения. Теперь, помимо самого договора аренды земельного участка, победитель обязан заключить и договор о его комплексном освоении. В нем между сторонами должны распределить обязанности по освоению земельного участка. В том числе по строительству объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Однако при изучении аукционной документации, в частности проекта договора по кварталу 2032, специалисты "Алгоритма" обнаружили, что объекты социальной инфраструктуры выпали из поля регулирования. Обязанность по их строительству и финансированию не определена ни одной из сторон: ни застройщику, ни администрации. Чтобы устранить это противоречие, компания обратилась к организатору торгов, но разъяснений о том, кто должен строить объекты социального назначения в новом квартале не получили.

Ксения Белоусова,

руководитель компании "Алгоритм":

Поэтому мы решили обратиться в УФАС. Мы хотим принимать решение об участии в данном аукционе исходя из всех существенных обстоятельств. Вы же понимаете, что строительство школы и детского сада – вопрос ответственный. Подчеркну: в жалобе мы не просим исключить данную обязанность у застройщика. Мы просим внести ясность в данный вопрос.

Напомним, что 14 февраля мэрия планировала провести аукцион на право строить дома в квартале 2032. Участок удобно расположен в границах улиц Сергея Семенова, 65 лет Победы, Энтузиастов и Солнечная Поляна. На нем можно построить больше 173 тыс. квадратных метров жилья. Начальная цена – 155 млн рублей. Однако первая попытка мэрии найти застройщика не увенчалась успехом – заявителей не оказалось. В числе причин отказа строители назвали не только обременение в виде соцобъектов, но и существенную стоимость участка, которая в условиях кризиса делает лот непривлекательным.

"Банкфакс" полагает, что если комитет по землеустройству не поменяет условия аукциона, лот может отойти находящемуся под полным контролем муниципалитета "Барнаулкапстрою". В 2015 году компания уже выиграла под застройку квартал 2033, который несколько лет мэрия не могла разыграть. Земля досталась компании за 119 млн рублей (до этого ИСК "Союз" выиграл аукцион на "Времена года", заплатив 280 млн рублей, прим. ред.). Теперь квартал 2033 размежуют и передадут на подряд строительным организациям. Компании считают, что такое посредничество обременяет строительный процесс.