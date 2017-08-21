Жаркое предложение от ЖК "Большая Медведица": квартиры по 39 тысяч рублей за квадратный метр

Это, пожалуй, самое выгодное предложение на дома комфорт-класса в Барнауле — найти равноценное жилье в центре города со сходным функционалом крайне сложно. Снижение цен обеспечит вам существенную экономию при покупке жилья в современном комплексе "Большая Медведица".
За 39 тысяч рублей* вы приобретаете не только квадратные метры, но и комфорт, безопасность и удобство во всем. Чтобы приобрести квартиру по сниженной стоимости, нужно поторопиться – срок действия акции ограничен, а свободных квартир с каждым днем становится все меньше!
Напомним, что в жилом комплексе "Большая Медведица" уже построены и сданы три дома. Четвертый, по адресу улица Пролетарская, 150, находится на стадии 90% готовности.
Для автомобилистов предоставляется двухуровневый паркинг. Во дворе установлены современные детские и спортивные площадки. Рядом – зеленые парковые зоны, школы и детские сады, торгово-развлекательные центры.
В нашем жилом комплексе мы подберем жилье на ваш вкус! Мы предлагаем одно-, двух- и трехкомнатные квартиры как классического, так и студийного варианта. В оригинальных планировках можно воплотить самые смелые дизайнерские решения.
Напоминаем, что для клиентов действует программа "Trade-in". Это позволит вам честно – по рыночной стоимости — отдать старую квартиру в зачет новой в жилом комплексе "Большая Медведица".
Клиентам "Большой Медведицы" предлагаются разнообразные способы покупки — ипотека, военная ипотека, рассрочка до конца года. Жилой комплекс аккредитован в ведущих банках края: ПАО Сбербанк, ВТБ24 (ПАО), ОАО "Газпромбанк" и других.
Подробнее о новом предложении и жилом комплексе узнавайте по телефону 533-233 или на сайте ЖК "Большая Медведица" — gk-bm.ru. Мы в социальных сетях: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Фейсбук".
*Внимание: акция продлится только до 30 сентября 2017 г.
Рассрочка предоставляется в рамках договора долевого участия между участником долевого строительства и застройщиком ООО "Адалин-Строй". Информация о ценах действительна на момент публикации. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте gk-bm.ru
Источник: kapitalist.tv