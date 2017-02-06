Евгений Копылков: ЖК "Изумрудный" — жемчужина среди наших проектов

— Весной 2016 года к нам поступила заявка на проектирование жилого комплекса в центральной части города Барнаула. Причем это была первая заявка, при которой на этапе проектирования привлекались не только строители но и дизайнеры и представители отдела продаж. Задача была поставлена довольно сложная, спроектировать жилой дом, максимально удобный и комфортный для жителей, создать планировочные решения, востребованные на рынке жилья города Барнаула, предусмотреть развитие жилого комплекса для строений с переменной этажностью, на “перспективу”.

— Ситуация когда на этапе проектирования от застройщика приходят специалисты разных областей - редкость?

— На моей памяти это впервые. При проектировании дома фасадные решения, отделка мест общего пользования согласовывалась с дизайн-группой в рамках общей концепции проекта. А группа отдела продаж утверждала планировки, расположение квартир на этаже, использование общедомовой территории. В результате совместной работы и появился Жилой комплекс “Изумрудный”.

— В чем же уникальность проекта?

— О, таких особенностей - много. Попробую перечислить некоторые из них:

Первый этаж полностью и безвозмездно отдан жильцам. Впервые в Барнауле первый этаж дома полностью отдан жильцам комплекса. Там будут расположены крытая застекленная детская и спортивная площадки. Высота данного этажа будет составлять около 4 метров, а стены будут иметь сплошное остекление - комфорт и безопасность жильцам будут обеспечены. Площадки спроектированы таким образом что квартиры находятся только по одной стороне подъезда, нет уже набившей оскомину стандартной планировки когда двери квартир находятся друг напротив друга. А значит, площадка более просторна, а в освободившейся стене находятся окна. Отсюда и третье преимущество - помимо окна на лестничной клетке, в подъезде есть четыре окна на каждом этаже, места общего пользования получились уютными, светлыми и очень удобными! Двор без машин: придомовая территория спроектирована таким образом, что все парковочные места вынесены на внешний периметр дома, а внутренняя охраняемая территория будет полностью пешеходной. Территория комплекса обособлена, будет организована круглосуточная охрана. Мы заложили все решения по охране и видео наблюдению на этапах проектирования. Свободная планировка, панорамное остекление. В каждой квартире будут находится большие окна, запланировано панорамное остекление. Причем, оконные системы запроектированы - самые качественные. Будет светло, тепло и очень уютно!

— Действительно очень интересный проект, а себе квартиру приобрели?

— Безусловно! Приобрел квартиру себе лично, выбрал двухкомнатную. Таких планировок в Центре города почти нет, а цена на старте продаж - это вообще отдельный разговор. Рекомендую всем!

— Нет сомнений что проект не достроится?

— Мы осуществляем авторский надзор, и бываем на стройке почти каждую неделю. Темпы строительства - поражают. Застройщик уже заканчивает возведение каркаса здания. А в ближайшие пару месяцев уже полностью закроют коробку, включая остекление. Знаю, что уже ведутся переговоры с подрядчиками по остеклению дома.

— Это ваш первый опыт работы с застройщиком?

— Нет, мы сотрудничаем по нескольким проектам. Компания - застройщик входит в очень крупный строительный холдинг, строят дома ведущим застройщикам города Барнаула, в том числе и по нашим проектам. Мы знаем какие у них ресурсы - поэтому сомнений в реализации проекта у меня нет никаких. Поверьте - кому попало я бы свои деньги не отнес.

— А как насчет детских садов и школ в округе?

— В процессе проектирования мы изучали данный аспект. Так вот, детский садик находится в соседнем здании, а школа примерно в 700 метрах по прямой от здания. И кроме того там рукой подать до политехнического университета. Да и демографическая ситуация там намного благоприятнее чем в местах точечной застройки в границах Красноармейского - Ядринцева - Челюскинцев.

— Считаете что район имеет перспективы дальнейшей застройки?

— Не просто считаю - уверен в этом. Помимо того что это самый центр города, здесь очень тихо, а самое главное совсем другая экологическая среда, чем в активно застраиваем сегодня районе, где сосредоточено большинство предложений разных застройщиков по квартирам в “центре”. Открою секрет - скорее всего Песчаная, 19 - это первая очередь ЖК “Изумрудный”, а будет еще вторая и третья. Так что перспективы у района хорошие. И со временем это будет новый спальный район в самом центре города Барнаула.

Проектные декларации на сайте изумрудный-жк.рф

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