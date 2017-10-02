Эпик фейл: 5 недопустимых ошибок при выборе одежды

Времена, когда нарушать модные каноны было недопустимо, давно прошли. Сегодня любой желающий может самовыразиться при помощи предметов гардероба, разнообразив образ футболкой с вызывающим принтом или кричащими джинсами, главное — оставаться самим собой. Современные бунтари, вдохновленные идеей независимости, изощряются вовсю, допуская ошибки, способные превратить креативный стиль в настоящую безвкусицу. Как стать примером для подражания, а не “местным сумасшедшим”? Разбираемся с лучшим сервисом для грамотного шоппинга Shopsy.
Фейл №1: зимой и летом одним цветом
Сочетание зимних курток с летними платьями — удел людей, лишенных чувства стиля. Вопреки тому, что по телевизору регулярно показывают модных рэперов в пуховиках и шортах, от воплощения подобной идеи в жизнь лучше воздержаться. Как говорится, всему свое время и место, если, конечно, вы не леди Гага.
Фейл №2: сочетаем несочетаемое
Яркая одежда с геометрическими принтами, полосами и клеткой сегодня в моде. Однако это не означает, что нужно надеть на себя сразу все вещи, присутствующие в гардеробе. Полосатые брюки, клетчатые рубашки и майки с треугольниками вместе смотрятся, по меньшей мере, смешно (потом не удивляйтесь шуткам о том, что вы застряли в текстурах). Комбинируйте “геометрические” жакеты с однотонными платьями — это отличное сочетание.
Фейл №3: старое + новое
Иметь любимую майку, которая верой и правдой служит третий сезон к ряду, — позволительно. Вот только не вздумайте комбинировать ее с новыми джинсами от Prada — смотреться будет нелепо. Попробуйте отложить любимицу до лучших времен и сочетайте только новые вещи, иначе у созерцателей образа возникнет когнитивный диссонанс.
Фейл №4: цветные узорчатые колготки
Если такие аксессуары вами все еще востребованы, от них лучше отказаться. Правда, мы ведь не в детском саду. Конечно, если вы — японская креативщица, едете на “Комик Кон” или участвуете в конкурсе на самый нелепый образ, то удачи с выбором кислотных колготок. В противном случае, это — табу.
Фейл №5: нюансы с нижним бельем
Подобрав, казалось бы, идеальный наряд, многие забывают о правильном его сочетании с нижним бельем. Даже самое соблазнительное платье будет смотреться убого с выступающими на его фоне резинками “бабушкиных панталон”. То же касается черных комплектов и белых, полупрозрачных вещей. Цвет белья читается под одеждой, а выглядит это не лучшим образом.
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