Эпик фейл: 5 недопустимых ошибок при выборе одежды

Фейл №1: зимой и летом одним цветом

Сочетание зимних курток с летними платьями — удел людей, лишенных чувства стиля. Вопреки тому, что по телевизору регулярно показывают модных рэперов в пуховиках и шортах, от воплощения подобной идеи в жизнь лучше воздержаться. Как говорится, всему свое время и место, если, конечно, вы не леди Гага.

Фейл №2: сочетаем несочетаемое

Яркая одежда с геометрическими принтами, полосами и клеткой сегодня в моде. Однако это не означает, что нужно надеть на себя сразу все вещи, присутствующие в гардеробе. Полосатые брюки, клетчатые рубашки и майки с треугольниками вместе смотрятся, по меньшей мере, смешно (потом не удивляйтесь шуткам о том, что вы застряли в текстурах). Комбинируйте “геометрические” жакеты с однотонными платьями — это отличное сочетание.

Фейл №3: старое + новое

Иметь любимую майку, которая верой и правдой служит третий сезон к ряду, — позволительно. Вот только не вздумайте комбинировать ее с новыми джинсами от Prada — смотреться будет нелепо. Попробуйте отложить любимицу до лучших времен и сочетайте только новые вещи, иначе у созерцателей образа возникнет когнитивный диссонанс.

Фейл №4: цветные узорчатые колготки

Если такие аксессуары вами все еще востребованы, от них лучше отказаться. Правда, мы ведь не в детском саду. Конечно, если вы — японская креативщица, едете на “Комик Кон” или участвуете в конкурсе на самый нелепый образ, то удачи с выбором кислотных колготок. В противном случае, это — табу.

Фейл №5: нюансы с нижним бельем

Подобрав, казалось бы, идеальный наряд, многие забывают о правильном его сочетании с нижним бельем. Даже самое соблазнительное платье будет смотреться убого с выступающими на его фоне резинками “бабушкиных панталон”. То же касается черных комплектов и белых, полупрозрачных вещей. Цвет белья читается под одеждой, а выглядит это не лучшим образом.

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