Где в Барнауле можно купить школьную форму

ORBI

Магазин детской одежды Orbi предоставляет большой выбор школьной формы как на девочек, так и на мальчиков. Блузки, юбки, жилеты, брюки и кардиганы на девочек в белой, черной и синей цветовых гаммах. На мальчиков рубашки, брюки , пиджаки ,а также жилеты. Размеры 122-170.

В данный момент скидок на школьную форму нет, средняя цена от 2500 р.

Адрес: ТЦ Арена , Павловский тракт 188, 4 этаж.

Button Blue

Новая коллекция школьной формы на мальчиков и девочек. От блуз до платьев для девочек , и по стандарту пиджаки , брюки и рубашки для мальчиков. Вся школьная форма в классической цветовой гамме. Размеры 122-164.

Скидок и акций нет , но действует скидка по дисконтной карте , средняя цена от 3000 р.

Адрес: ТЦ Арена, Павловский тракт 188, 4 этаж

Золотая рыбка

Магазин детской одежды только для мальчиков. Огромный выбор рубашек, брюк, пиджаков и жилетов. Школьная форма в синей, черной, серой и белой цветовых гаммах. Размеры 116-182.

Скидка 10% предоставляется при покупке от 10000 р.

Адрес: ТЦ Арена, Павловский тракт 188, 4 этаж.

Школьная мода

"Школьная мода" предоставляет детскую одежду на мальчиков и девочек по приемлемым ценам. Школьная форма на любой вкус в различных цветовых гаммах , как в темных, так и ярких тонах. На мальчиков большой выбор рубашек от 600 р. , как и блузки и рубашки на девочек. Размеры 116-170.

На некоторые школьные товары действует скидка от 10%.

Адрес: пр-т Ленина 134

Алиса

Если вы ходите разнообразить стиль вашего ребенка , тогда вам в "Алису". Различные сочетания юбок и блуз на девочек, а также платья , кардиганы и жилеты. На мальчиков стильные костюмы , рубашки , брюки и пиджаки. Вся одежда в классической цветовой гамме, в светлых и темных тонах. Размеры 122-180.

Специальных скидок на школьную форму нет, но действует скидка 5% по дисконтной карте, средняя цена от 2000 р.

Адрес: пр-т Социалистический 128, ул. Балтийская 12.

Mayral

В магазине детской одежды "Mayral" новая коллекция школьной формы на мальчиков и девочек. Представленная одежда стильная и оригинальная. Большой выбор блузок и рубашек для девочек. Белая, черная , синяя цветовые гаммы. Размеры от 116 до 170.

Скидок на школьную форму нет, средняя цена от 4000 р.

Адрес: Павловский тр-т 188, ТЦ Сити центр, 3 этаж.

Панда

Отличный выбор школьной формы на девочек. Красивые , необычные блузки, юбки , брюки , платья ,а также школьные туфельки . На мальчиков тоже представлен небольшой выбор рубашек всего за 1000 р. Размеры от 116 до 164.

Скидок на школьную форму нет, средняя цена от 2000 р.

Адрес: ТЦ Сити центр , 3 этаж.

Полина Ермакова