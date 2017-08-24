Где в Барнауле можно поужинать и послушать живую музыку

Сегодня в Барнауле очень много кафе и ресторанов, однако среди них довольно трудно отыскать место, где в живую играет группа или поют вокалисты. Поэтому мы составили свой список заведений, в которых вы можете насладиться живой музыкой.
Бар-бассейн “Крыша”
Группа “Groo” играет современную музыку по четвергам. Они являются финалистами фестиваля “Усадьба джаз”, а Ольга Грушина, вокалистка, участница телепроекта “Битва хоров”. Гитарист Роман играет на "самой красивой гитаре в Алтайском крае".
Адрес: Мало-Олонская, 28.
Средний чек: 1000 руб.
Вход свободный. Можно заказать песню.
Бургерная “Mama, Ya Poel”
Группа “Live and Drive” играет лаунж, рок, немного блюз и джаз, а так же фанк, поп. Семь месяцев ребята из группы работали в Китае и даже выступали на закрытом отчетном концерте музыкального колледжа в Шэньяне, на котором было четыре тысячи человек. В бургерной могут выступать в пятницу и субботу, но график меняется, так что лучше следить за новостями группы.
Адрес: пр. Ленина, 44а.
Средний чек: 300 руб.
Вход свободный. Можно заказать песню.
Бар “Ганс”
Алина поет поп-музыку на Ленина, 106 по пятницам. Она активно занималась вокалом еще в студенческие годы. Так же вы можете услышать Кирилла Смолина или диджея на Взлетной, 2е в четверг, пятницу и субботу.
Адреса: Ленина, 106; Взлетная, 2е.
Средний чек: 900 руб.
Вход свободный. Можно заказать песню.
“Harat’s Pub”
“Skaйф” является трибьютом группы “Ленинград”. Они быдли хэдлайнерами на рок-фестивале “Парк Рок”. На сегодняшний день группа “Skaйф” одна из самых востребованных. Коллектив за два с половиной года стал популярен не только в родном Барнауле, но и в Кемеровской и Новосибирской области. График выступлений меняется, о них узнавайте у администраторов.
Адрес: Красноармейский, 73а.
Средний чек: 1200 руб.
Вход свободный. Можно заказать песню за дополнительную плату.
“Hairy Lemon Pub”
“One Day Band” – это кавер-группа, играющая в самых разных жанрах. Они были в Шерегеше на фестивале “Грелкафест”. Группа играет по выходным, но расписание может меняться.
Адрес: Лазурная, 13.
Средний чек: 1200 руб.
Во время выступления группы вход платный: девушки 200 руб, мужчины 300 руб. Песню заказать нельзя.
Ресторан “Пристань”
Группа “ПапаКарлаМаркса” играет современную музыку, от рок-н-ролла до ретро. Они были резидентами бара “Che Guevara” семь с половиной лет. Даты выступлений лучше узнавать у участников группы.
Адрес: пл. Баварина, 8.
Средний чек: 1000 руб.
Вход свободный. Можно заказать песню.
Шашлык-бар “Кинза и мята”
Никита Абершток поет современную зарубежную, русскую поп-музыку, иногда рэп. Профессиональным вокалом он занимается три с половиной года. Участвовал во многих конкурсах. В ресторанах начал петь так же три с половиной года назад, сначала в составе группы, а потом сольно. Про выступления лучше узнавать у администраторов, либо у него самого. Чаще всего Никита выступает в кафе по адресу Лазурная, 13. Но его или другие группы можно услышать и по прочим адресам "Кинзы и мяты" (см. ниже).
Адреса: Лазурная, 13; Красноармейский, 47а; Ленина, 102в; Социалистический, 116; Георгия Исакова, 260а.
Средний чек: 600 руб.
Вход свободный. Можно заказать песню за дополнительную плату.
Данил Филипчук
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