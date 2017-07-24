Где в центре Барнаула можно пообедать на летней веранде

На Алтай снова вернулась жара, поэтому опять актуален вопрос: где в центре Барнаула можно пообедать или поужинать на европейский манер на летней террасе? Некоторые заведения в Барнауле открыли свои летние веранды, которые планируют работать примерно до середины сентября. Мы составили небольшой список центральных кафе и ресторанов с открытыми площадками/
Ресторан "Рис, Баран и Барбарис"
Одно из новых заведений в Барнауле — ресторан "Рис, баран и барбарис". В нем вам предложат блюда восточной кухни, европейской кухни, кавказской кухни, русской кухни, узбекской кухни. А живая музыка сделает времяпровождение особенно приятным. В летнем меню ресторана: легкие салаты, холодные супы и лимонады.
Средний чек: 800 руб.
Адрес: ул. Молодежная, 26.
Шашлык-бар "Кинза и Мята"
Кинза и Мята" — отличное место, чтобы провести время с компанией или же насладиться одиночеством. Здесь вы сможете попробовать блюда европейской, итальянской, кавказской и русской кухонь. Кроме того, вечерами здесь играет живая музыка. Летом площадка предоставляет большой выбор прохладительных напитков: алкогольных и безалкогольных коктейлей , холодного кофе или чая.
Средний чек: 800 руб.
Адрес: пр-т Социалистический, 116.
Бургерная "МяSO"
14 июля в Барнауле состоялось открытие новой круглосуточной бургерной "МяSO". Если вы любите аппетитные бургеры, свежепрожаренные стейки , вкусные коктейли , тогда вам сюда. В ночное время проводится развлекательная программа.
Средний чек: 600 руб.
Адрес: пр-т Социалистический, 116.
Кофейня "Лакомка"
Приятная атмосфера, замечательное место, чтобы посидеть за чашечкой чая или кофе. Джазовая музыка, европейская кухня, вегетарианское меню, а также большой выбор кофе, чая и необычных десертов. Летом большой популярностью пользуются десерты из фруктов или ягод, прохлаждающие смузи.
Средний чек: 600 руб.
Адрес: пр-т Ленина, 54.
Сырный ресторан "Cafe de Lafe"
Уютное, тихое место. Каждый день свежая выпечка и десерты от французского шеф-кондитера, коллекция вин, а также фермерские алтайские сыры. Ресторан славится своей французской и европейской кухней. Здесь вы сможете пообедать бизнес-ланчем или провести свой вечер за бокалом вина.
Средний чек: 1200 руб.
Адрес: пр-т Социалистический, 46.
Полина Ермакова
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