Где в центре Барнаула можно пообедать на летней веранде

Ресторан "Рис, Баран и Барбарис"

Одно из новых заведений в Барнауле — ресторан "Рис, баран и барбарис". В нем вам предложат блюда восточной кухни, европейской кухни, кавказской кухни, русской кухни, узбекской кухни. А живая музыка сделает времяпровождение особенно приятным. В летнем меню ресторана: легкие салаты, холодные супы и лимонады.

Средний чек: 800 руб.

Адрес: ул. Молодежная, 26.

Шашлык-бар "Кинза и Мята"

Кинза и Мята" — отличное место, чтобы провести время с компанией или же насладиться одиночеством. Здесь вы сможете попробовать блюда европейской, итальянской, кавказской и русской кухонь. Кроме того, вечерами здесь играет живая музыка. Летом площадка предоставляет большой выбор прохладительных напитков: алкогольных и безалкогольных коктейлей , холодного кофе или чая.

Средний чек: 800 руб.

Адрес: пр-т Социалистический, 116.

Бургерная "МяSO"

14 июля в Барнауле состоялось открытие новой круглосуточной бургерной "МяSO". Если вы любите аппетитные бургеры, свежепрожаренные стейки , вкусные коктейли , тогда вам сюда. В ночное время проводится развлекательная программа.

Средний чек: 600 руб.

Адрес: пр-т Социалистический, 116.

Кофейня "Лакомка"

Приятная атмосфера, замечательное место, чтобы посидеть за чашечкой чая или кофе. Джазовая музыка, европейская кухня, вегетарианское меню, а также большой выбор кофе, чая и необычных десертов. Летом большой популярностью пользуются десерты из фруктов или ягод, прохлаждающие смузи.

Средний чек: 600 руб.

Адрес: пр-т Ленина, 54.

Сырный ресторан "Cafe de Lafe"

Уютное, тихое место. Каждый день свежая выпечка и десерты от французского шеф-кондитера, коллекция вин, а также фермерские алтайские сыры. Ресторан славится своей французской и европейской кухней. Здесь вы сможете пообедать бизнес-ланчем или провести свой вечер за бокалом вина.

Средний чек: 1200 руб.

Адрес: пр-т Социалистический, 46.

Полина Ермакова