В каком детском развивающем центре с детьми говорят по-английски

Именно так относятся к детям в, и поэтому мамы с папами полностью доверяют педагогам центра. За 15 лет лет здесь выросло уже три поколения малышей! Родители приводят младших детей и рекомендуют центр своим знакомым. Почему? Потому что, в первую очередь, здесь заботятся о здоровье малыша. Ежедневные прогулки, соблюдение питьевого режима, озонирование помещения и многое другое - все это позволяет детям оставаться здоровыми и жизнерадостными.

Каждый ребенок — индивидуальность с огромным потенциалом. Раскрыть его, подготовить маленького человека к дальнейшим ступеням в жизни помогают талантливые педагоги "Барбарисок". С каждым своим воспитанником они работают индивидуально, опираясь на опыт, профессиональную интуицию и любовь к детям. На ряду с элементами классической педагогической методики Васильевой, воспитатели центра также применяют в своей работе популярные зарубежные идеи, такие как, секреты воспитания из Парижа от П. Дукерман и японская концепция "после трех уже поздно".

Отдельное внимание уделяется, такому важному сейчас, владению иностранным языком. Детей знакомят с языком путем повседневного общения на разговорном английском, ведь чем раньше начать приобщать детей к новому, тем шире будут их возможности в дальнейшем.

Еще одним достоинством "Барбарисок" является уникальная театральная студия. Ведь играть самим в театре — это так здорово. Такие занятия не только развивают ритмику, пластику, фантазию, но и помогают ребенку стать смелее и инициативнее, а также формируют четкую поставленную речь, что так важно в эпоху "безречевого общения" по средствам интернет технологий.

Для удобства родителей маленьких "барбарисок" ждут филиалы в центре города на пр. Красноармейском, 55 и в экологически чистой зоне в нагорной части Барнаула на ул. Тихонова, 5.

Подробности по телефону: (385-2)25-37-85, +7(903)-912-07-79.