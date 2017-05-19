В каком детском развивающем центре с детьми говорят по-английски

Каждому родителю хочется, чтобы малыша в детском саду встречали так, как будто он попал во вторую семью: окружили заботой, всерьез приняли его тревоги и при этом ласково подтолкнули к новому, интересному и полезному.
Каждый ребенок — индивидуальность с огромным потенциалом. Раскрыть его, подготовить маленького человека к дальнейшим ступеням в жизни помогают талантливые педагоги "Барбарисок". С каждым своим воспитанником они работают индивидуально, опираясь на опыт, профессиональную интуицию и любовь к детям. На ряду с элементами классической педагогической методики Васильевой, воспитатели центра также применяют в своей работе популярные зарубежные идеи, такие как, секреты воспитания из Парижа от П. Дукерман и японская концепция "после трех уже поздно".
Отдельное внимание уделяется, такому важному сейчас, владению иностранным языком. Детей знакомят с языком путем повседневного общения на разговорном английском, ведь чем раньше начать приобщать детей к новому, тем шире будут их возможности в дальнейшем.
Еще одним достоинством "Барбарисок" является уникальная театральная студия. Ведь играть самим в театре — это так здорово. Такие занятия не только развивают ритмику, пластику, фантазию, но и помогают ребенку стать смелее и инициативнее, а также формируют четкую поставленную речь, что так важно в эпоху "безречевого общения" по средствам интернет технологий.
Для удобства родителей маленьких "барбарисок" ждут филиалы в центре города на пр. Красноармейском, 55 и в экологически чистой зоне в нагорной части Барнаула на ул. Тихонова, 5.
Подробности по телефону: (385-2)25-37-85, +7(903)-912-07-79.
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