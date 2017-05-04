"Я Покупаю. Дети" приглашает на презентацию нового номера.

18 мая ждем всех в развлекательном центре "Космопарк" на 5-м этаже ТРК "Сити-центр". Сбор гостей в 15.30, начало в 16.00.

Маленьких гостей презентации ждет сказочная шоу-программа с участием космических роботов и других сказочных героев, конкурсы и призы от партнеров и море хорошего настроения.

Генеральный партнер.

Генеральный партнер.

Организатор: ООО "ИД "Алтапресс". Срок проведения конкурсов: 18.05.17 г.. Подробную информацию о правилах участия в конкурсах, количестве призов, порядке и месте их получения уточняйте на месте.