Королева Великобритании через фрейлину написала письмо жителю Барнаула

Личная помощница-фрейлина королевы Великобритании Елизаветы II написала от имени Ее Величества письмо барнаульцу Дмитрию Акиншину. Она ответила на послание парня, который с детства мечтал написать королеве, сообщают "Вести-Алтай".
Дмитрий Акиншин,
барнаулец:
Лет в 9 я написал письмо королеве. Пытался написать. Взял листочек, толстый маркер, чтобы было видно — потому что королева уже была в возрасте. Но меня разочаровали, сказали, что она не знает русский и вряд ли поймет мою писанину.
Дмитрий вырос, выучил английский язык, изучил правила написания таких особенных писем. И даже не надеялся, что ему ответят.
Из текста письма:
Королева попросила меня написать Вам и поблагодарить за ваше тёплое письмо и интересные открытки из вашего родного города Барнаула. Ее Величество тронута теми чувствами, что вы выразили в письме.
Дмитрий Акиншин,
барнаулец:
Вся дворцовая канцелярия по миру отправляет какие-то шаблоны с подписью. А здесь одна из фрейлин королевы пишет, что она прочитала это письмо, что посмотрела открытки. Я им отправил открытку с Нулевым километром и мостом.
Посткроссингом Дмитрий увлекается уже несколько лет, у него есть друзья по переписке в нескольких странах. Сейчас он решил написать еще одной королевской особе — принцу Сербии.
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