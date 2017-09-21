Алтайские депутаты решат, когда жителям края нельзя будет шуметь

28 сентября на сессии АКЗС депутаты обсудят законопроект "Об обеспечении тишины и покоя граждан". Он установит время, когда запрещено будет шуметь, делать ремонт, громко слушать музыку, пишет "Политсиб.ру".
По закону будет нельзя шуметь в период с 22.00 до 8 часов утра в будние дни, а в выходные и праздники — до 10 утра.
Кроме того, документ устанавливает, что каждый день с 13.00 до 15.00 в квартирах и помещениях общего пользования в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях запрещено использовать звуковоспроизводящие устройства и устройства звукоусиления, а также "шумное" переустройство, перепланировка и ремонтные работы. Все работы должны быть закончены до 19 часов и продолжены только в 9 утра. По воскресеньям должны быть круглосуточные покой и тишина.
В документе уточняется, что эти требования не распространяются на многоквартирные дома в течение полутора лет со дня ввода их в эксплуатацию.
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