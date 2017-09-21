Алтайские депутаты решат, когда жителям края нельзя будет шуметь

По закону будет нельзя шуметь в период с 22.00 до 8 часов утра в будние дни, а в выходные и праздники — до 10 утра.

Кроме того, документ устанавливает, что каждый день с 13.00 до 15.00 в квартирах и помещениях общего пользования в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях запрещено использовать звуковоспроизводящие устройства и устройства звукоусиления, а также "шумное" переустройство, перепланировка и ремонтные работы. Все работы должны быть закончены до 19 часов и продолжены только в 9 утра. По воскресеньям должны быть круглосуточные покой и тишина.

В документе уточняется, что эти требования не распространяются на многоквартирные дома в течение полутора лет со дня ввода их в эксплуатацию.