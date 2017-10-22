Адвокаты считают, что интернет-технологии помогают неверным супругам в изменах

Об этом заявляют британские юристы. Так, адвокат фирмы Hall Brown Family Law, сообщил, что множество женщин жалуются на то, что сайты знакомств и соцсети помогают их мужьям заводить и поддерживать внебрачные отношения чуть ли не в супружеской кровати.

При этом, по данным The Telegraph, количество тайных партнеров на одного неверного супруга, по статистике английских юрфирм , увеличилось и доходит до пяти.

Джоанн Эдвардс,

партнер в юридической фирме Forsters:

Благодаря технологиям люди находятся "на расстоянии" одного сообщения от старых или новых объектов страсти. Это означает, что супруг может изменять, сидя в одной комнате с мужем или женой.

Однако юристы заметили и другую особенность таких "высокотехнологических" измен: их стало проще раскрыть. Как рассказала Джоанна Прэтт из юридической фирмы Thomson Snell & Passmor, "изменщики" попросту забывают закрывать или удалять электронные письма, текстовые сообщения отправляются и получаются, но не удаляются, а всоцсетях появляются фото, которые прекрасно раскрывают суть отношений тех, кто на них запечатлен.

Хотя, как отметила Джоанна Прэтт, осторожные "ходоки налево", все-таки стараются не попадаться, поэтому используют разные телефоны для общения со своими любовниками или любовницами, пишет РИА "Новости".



