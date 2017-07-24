Заберите свои деньги! "АКСИОМА" возвращает до 10% на бонусную карту

Главный принцип бонусной программы гласит: "Чем больше комнат своего дома вы обновляете, тем дешевле вам это обходится!".

Елена Коротеева,

директор по маркетингу Группы компаний "ПРАКТИКА" ("Формула М2" и "Аксиома"):

С "АКСИОМОЙ" делать ремонт стало выгоднее. На сегодняшний день более трех миллионов рублей уже начислено покупателям на бонусные карты и эта сумма растет ежедневно!

В зависимости от суммы покупок скидка на следующие покупки растет:

При накоплении общей суммы покупок в 5 000 руб. – начисляется 3% бонусов с каждой покупки.

– начисляется бонусов с каждой покупки. При накоплении общей суммы покупок в 20 000 руб. – начисляется 5% бонусов с каждой покупки.

– начисляется бонусов с каждой покупки. При накоплении общей суммы покупок в 50 000 руб. – начисляется 7% бонусов с каждой покупки.

– начисляется бонусов с каждой покупки. При накоплении общей суммы покупок в 90 000 руб. – начисляется 10% бонусов с каждой покупки.

Также в рамках данной программы предусмотрено дополнительное начисление бонусов в честь Дня рождения или за совершение крупной покупки.

Самым главным преимуществом новой программы лояльности "АКСИОМА" является возможность оплачивать 100% от суммы покупки (в этом случае чек будет равен 1 рублю).

Получить бесплатную бонусную карту можно на Службе Сервиса магазина. При оформлении вам могут быть начислены приветственные бонусы!

С более подробной информацией о бонусной программе можно ознакомиться здесь >>

Справка

"АКСИОМА" сегодня - это сеть современных комплексов европейского формата. Главной особенностью ТЦ "АКСИОМА" является возможность под одной крышей найти не только широкий ассортимент товаров для ремонта, но и мебель, предметы декора, текстиль, посуду, корма для животных, комнатные растения, бытовую химию, садовый инвентарь, саженцы, семена и другие товары для дома и дачи.

В настоящее время ТЦ "АКСИОМА" делает ставку на предоставление покупателям не только широкого ассортимента товаров, но высококачественного сервиса. Для этого каждому покупателю "АКСИОМЫ" доступны разнообразные услуги и предложения: доставка товара, разгрузка и подъем на этаж, дизайн интерьера, осуществление ремонтных работ, пошив штор, резка материалов, оверлок, прокат инструмента, возврат товара 101 день (если после ремонта у покупателя остались неиспользованные товары, в "АКСИОМЕ" их примут обратно), кредит и рассрочка.

Адреса магазинов:

ТЦ "АКСИОМА", г.Барнаул, Павловский тракт, 166.

ТЦ "АКСИОМА", г.Новосибирск, Академгородок, ул.Кутателадзе, 4.

Рассрочка предоставляется ООО "Фортуна". 656922 Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тр. 166. ИНН/КПП 2222846006/222201001, ОГРН 1162225063681. Банки-партнеры: ООО "Русфинанс Банк", АО "АЛЬФА-БАНК", ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк".