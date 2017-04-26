Александр Карлин вошел в число наиболее эффективных руководителей регионов

"Рейтинг" опубликовал исследование в рамках проекта "Национальный рейтинг". Оно посвящено оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации за последние два месяца этого года.

По мнению экспертов, при Александре Карлине в крае было много сделано для поддержки и укрепления статуса одного из ключевых туристических регионов России. Также специалисты позитивно восприняли получение АлтГУ статуса опорного вуза и решение Карлина направить 134 млн рублей на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, живущих в сельской местности. Федеральный резонанс имело предложение Александра Богдановича компенсировать доходы регионам-реципиентам выпадающие из-за федеральных льгот.

"При этом, несмотря на успешный период, для региона, возглавляемого Александром Карлиным характерна достаточно высокая степень социальной напряжённости. Другим уязвимым местом являются стихийные бедствия: всем памятны тяжелейшие последствия паводка 2014 года. Определённые меры чтобы не допустить их повторения руководство региона предприняло (в частности были созданы новые гидротехнические объекты на реке Бия). Однако до какой степени удастся с их помощью ограничить разгул стихии, покажет время" — отмечается на сайте центра информационных коммуникаций.