Александр Лукашенко опасается "отката" в отношениях между Россией и Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность восстановлением погранзон на границе России и Белоруссии и охлаждением отношений между странами в рамках Союзного государства. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".
Александр Лукашенко,
президент Белоруссии:
Мы гордились тем, что у нас равные права для россиян и белорусов. Сегодня уже начинаем шалить на границе, пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары.
Лукашенко также обратил внимание, что людей из третьих стран пускают через международные пункты пропуска.
По словам президента, Россия и Белоруссия "многое потеряли" в направлении сотрудничества по договору о Союзном государстве, и сейчас существует опасность "отката" в диалоге двух стран.
Александр Лукашенко,
президент Белоруссии:
Есть недоверие уже к нам. В этом серьезная опасность, мы начинаем откатываться.
Кроме того, глава государства сообщил о планах правительства увеличить срок пребывания иностранцев в стране без регистрации с пяти до десяти дней. Соответствующий законопроект был подготовлен МВД республики.
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