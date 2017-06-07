Как оператор связи с Алтая вышел на рынок России и за рубеж

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Сегодня, 07:18.
Экономика

Уже более 10 лет на российском телеком-рынке работает крупный оператор, который был создан в Барнауле. Его магистральные сети связи тянутся от Москвы до Иркутской области. Частные интернет-пользователи с ним не знакомы, так как он не оказывает им услуги напрямую. Зато на корпоративном рынке эта компания хорошо известна в Алтайском крае и за его пределами. Председатель совета директоров магистрального оператора связи "Милеком" Алексей Клушин дал altapress.ru первое в истории компании развернутое интервью. Он рассказал о том, как создавался "Милеком", как оператор победил в конкурентной борьбе с федеральными компаниями, а также о новых приоритетах в развитии бизнеса.

"Милеком", Алексей Клушин.
"Милеком", Алексей Клушин. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Выход в Азию

— "Милеком" — магистральный оператор связи. Расскажите, чем ваша компания отличается от обычных городских интернет-провайдеров?

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— Интернет — это сеть, которая обеспечивает взаи­модействие между центрами хранения, передачи, обработки данных и абонентами. Ее можно разделить на несколько частей. Есть сети доступа — те, что доставляют контент до абонента. А есть сети магистральных операторов — они связывают операторов сетей доступа между собой.

Магистральные операторы самого высокого уровня владеют транзитными сетями связи, которые проходят по дну океанов. Они самые дорогостоящие; как правило, строятся с участием государств, и у них самая высокая пропускная способность. Магистральные игроки второго эшелона обеспечивают транзит информации по континентам в наземных сетях. Затем вступают в игру компании, которые осуществляют транзит внутри стран. Они объединяют операторов сетей доступа, которые работают на местных рынках.

"Милеком" осуществляет транзит трафика внутри страны и за ее пределы. Сети компании раскинулись от Москвы до Братска (город в Иркутской области). У нас обширная сеть операторов-партнеров — более 110. Среди них все ключевые игроки рынка — "Ростелеком", "большая сотовая тройка", ТТК, Tele2 и другие. Благодаря межоператорскому взаимодействию (аренда каналов связи. — Прим. "СК") мы получаем каналы связи на всей территории страны и за ее пределами. В 2016 году "Милеком" вышел на международный рынок связи — мы построили транзитную сеть через границу с Республикой Казахстан.

— Это был ваш первый международный проект?

— Да. Мы долго им занимались, подготовка шла больше года. Нужно было оформить множество разрешительных документов в МИДе, провести работу со спецслужбами и пограничниками.

— Почему это направление вам интересно?

— Казахстан — это транзитное государство с точки зрения сетей связи. Через него мы можем получить выход в Туркменистан, Иран и Китай, поэтому он нам интересен. Трафик из стран Азии попадает на наше "плечо", и мы его доставляем дальше до Москвы. А оттуда он попадает в Европу. В прошлом году был успешно реализован первый этап проекта, мы продолжим развивать это направление. Сегодня "Милеком" передает 30% всего объема трафика, который проходит через северную границу Казахстана.

Алексей Клушин.
Алексей Клушин.

До каждого райцентра

— Расскажите о том, как появилась компания "Милеком". Магистральные операторы редко создаются в регионах, в России есть всего два-три таких примера.

— В 2006 году основатели компании проанализировали динамично развивающийся рынок связи и решили создать оператора. Получили лицензии, создали узлы связи в Барнауле, Бийске, Рубцовске. Готовилась основа для рывка — приобретались волоконно-оптические сети, копился потенциал. Качественный скачок в развитии произошел в 2011 году. Мы начали активно выходить на рынок операторов связи, телеком-услуг для государственного и корпоративного сегмента. Компания стала быстро расти.

— За счет чего магистральный оператор из региона смог конкурировать с крупными федеральными компаниями?

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— Нашим преимуществом стало использование передовых технологий и высокое качество сервиса. Когда "Милеком" вышел на рынок корпоративных клиентов и госзаказа, он мог обеспечить каналы связи по оптическим линиям на уровне райцентров. У наших конкурентов в то время там либо вообще отсутствовали сети, либо были медные линии, по которым высокоскоростная передача данных невозможна. Это стало основной качественного рывка в развитии компании и является нашим конкурентным преимуществом до сих пор.

К тому же мы предложили очень интересный продукт региональным операторам связи, он и сейчас есть в нашей линейке. Мы создали сеть, в которой они могут "видеть" друг друга напрямую, без дополнительных транзитных узлов. Например, оператор из Красноярска может напрямую взаимодействовать с оператором из Барнаула, что позволяет сократить время прохождения данных между городами и улучшить качество сервиса. Это были основные драйверы роста клиентского портфеля, которые привели нас к успеху.

Сейчас "Милеком" активнее работает не с операторами связи, а с государственными и крупными корпоративными заказчиками. Выручка компании в этих сегментах растет. Мы продолжаем строить зоновые сети, доходим до райцентров, подключаем корпоративных клиентов, выигрываем госконтракты.

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Динамика роста на рынке операторов связи сегодня существенно снизилась. Он растет, но очень медленно. Мы это видим и по выручке, и по объемам проданных магистралей. Спад связан с этапом развития технологий, на котором мы находимся. Каждый период роста трафика в сетях передачи данных был обусловлен запуском новой технологии. Например, скачки произошли, когда запускались торрент-трекеры, сотовые сети 3G и 4G, цифровые каналы кабельного телевидения в формате HD и OTT-сервисы. Теперь они активно функционируют, рынок насыщен, и мы ждем, когда придут новые технологии и произойдет очередной рост трафика.

— Это будут сотовые сети 5G?

— Не только. Еще технологии облачных вычислений. Они позволяют корпоративным клиентам получать IT-инфраструктуру в формате сервиса. Не нужно покупать оборудование и программное обеспечение. Приобретаешь сервис у оператора, а он предоставляет все необходимое.

Алексей Клушин.
Алексей Клушин.

— Облачные технологии и сейчас используются.

— Да, но этот рынок находится на начальной стадии развития. Говорить о его насыщении можно будет тогда, когда у нас с вами на рабочих местах не станет системных блоков. Они окажутся в облаке и будут подключаться через интернет к пользовательскому интерфейсу. Мы ожидаем, что эти технологии станут активно развиваться в ближайшие 20 лет. Насыщение рынка, возможно, произойдет раньше. Мы пристально смотрим на эти технологии и исследуем эту область. Думаю, что скоро выведем на рынок новые продукты для корпоративных клиентов.

— Чтобы предоставлять такие услуги, нужен крупный дата-центр. У вас он есть?

— У нас есть небольшие дата-центры в Омске и на Алтае. Сейчас мы оцениваем Кемеровскую область как площадку для размещения небольшого дата-центра. В будущем планируем построить крупный ЦОД.

— А где он будет расположен?

— На территории СФО. Где конкретно, пока сказать не могу.

— Чтобы стать конвергентным оператором, вам не хватает сотовой связи. Планируете развиваться в этом направлении?

— Ограничений в этой сфере для нас сейчас нет. В российское законодательство введено понятие виртуального оператора. Мы можем получить лицензию на оказание услуг сотовой связи и пользоваться инфраструктурой других компаний. В эту сторону "Милеком" смотрит тоже, изучаем вопрос. Возможно, сотовая связь нам потребуется для обеспечения конвергенции услуг, в том числе облачных.

"Милеком".
"Милеком".

Интернет через радио

— Знаю, что вы работаете над проектом по развитию интернета в селах. Расскажите о нем.

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— Проект ориентирован на юридические лица и госструктуры, не на частных клиентов. Мы нашли технологию, которая существенно удешевляет создание "последней мили" сети связи в селах. Это передача данных по радиоканалам.

Мы сможем установить в райцентре несколько базовых станций. Они будут связаны с нашими провод­ными сетями. Клиенту поставим абонентское устройство, между ним и базовой станцией будет настроен радиоканал передачи данных. Но в отличие от сотовой связи, где абонент перемещается и постоянно подключается то к одной, то к другой базовой станции, здесь канал будет стабильным, постоянным. И качество связи лучше. К абонентскому устройству по проводной или беспроводной технологии будет подключаться техника — телефон, принтер, компьютер и так далее. Максимально доступная скорость передачи данных у абонентского устройства — 30 Мбит/с. В реальности будет до 10 Мбит/с стабильного канала передачи.

Стоимость подключения клиента в райцентре к "оптике" может достигать нескольких миллионов рублей. Для клиента такие затраты, как правило, непосильны. Радио­технологии позволяют получить качественную услугу с затратами порядка 30 тыс. рублей.

— На каких условиях будет предоставляться эта услуга?

— Клиент оплачивает только установку оборудования. Само устройство остается у нас на обслуживании. Таким образом, заказчик не несет гарантийные риски, компания берет их на себя. Тариф будет конкурентным, переплачивать не придется.

— Эту технологию уже где-то используют?

— Да, она активно используется на Кавказе лет 10. Из-за гор там возникают сложности при строительстве проводных сетей.

— Когда вы планируете начать продавать эту услугу?

— Сейчас мы занимаемся получением радиочастот, уже есть определенные успехи. Думаю, что в этом году мы сможем запустить проект.

Алексей Клушин.
Алексей Клушин.

Специальный вопрос

— Как вы относитесь к последним законодательным инициативам, связанным с регулированием интернета и деятельности телеком-, IT-компаний?

— Пока что на наш бизнес новшества в законодательстве об IT влияют косвенно. Есть законодательные инициативы, но законов принимается немного. Мне кажется, что в целом процесс идет в правильном направлении. Сейчас формируется понимание того, как должно в будущем выглядеть наше законодательство в области информационного обмена, развития технологий и защиты информации. Делать какие-то выводы сейчас сложно. Могу сказать только, что вектор выбран правильный, этим надо заниматься. Необходима формализация отношений между поставщиками услуг и потребителями. Так государство защищает свои интересы и интересы населения. Регламентация позволит сделать рынок более цивилизованным и безопасным.

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О "последней миле" для бизнеса

— Если нужно построить "последнюю милю" от нашего ближайшего узла до объекта клиента (например, угольного разреза, подстанции), то это строительство оплачивает он сам. В некоторых случаях его может оплатить и оператор. Это зависит от условий договора, от того, насколько долгосрочным будет сотрудничество. Если экономическая модель позволяет окупить проект за четыре-пять лет, мы готовы инвестировать в строительство. К каждому проекту мы походим индивидуально, рассматриваем экономическую модель.

Об ограничениях для облаков

— При развитии облачных сервисов основной наш риск — это технологические ограничения в использовании зарубежного программного обеспечения и аппаратных платформ. Мы, конечно, можем работать и на продуктах российских производителей, уровень развития IT в нашей стране это позволяет. Но стоимость их приобретения и владения ими выше: из-за того что рынок IT-продуктов в России очень узкий, их используют нечасто, конкуренции практически нет. Между зарубежными же компаниями существует серьезная конкуренция, их много — более 20. Выбор партнера не такой очевидный, действительно есть из чего выбирать.

"Милеком", Алексей Клушин.
"Милеком", Алексей Клушин.

Молодой топ-менеджер

Алексей Сергеевич Клушин родился в 1988 году в Барнауле. В 2010 году окончил факультет информационных технологий и бизнеса АлтГТУ. Карьеру начал в 2008 году в компании "Дианэт" с должности менеджера и вырос до руководителя региональной сети. В 2011 году пришел работать в компанию "Милеком". В 2014 году стал ее генеральным директором, в 2017-м — председателем совета директоров.

Алексей Клушин женат, воспитывает двоих сыновей. В свободное время играет в бильярд, рыбачит, занимается спортом (любит лыжи и большой теннис).

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