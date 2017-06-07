Как оператор связи с Алтая вышел на рынок России и за рубеж

Выход в Азию

— "Милеком" — магистральный оператор связи. Расскажите, чем ваша компания отличается от обычных городских интернет-провайдеров?

— Интернет — это сеть, которая обеспечивает взаи­модействие между центрами хранения, передачи, обработки данных и абонентами. Ее можно разделить на несколько частей. Есть сети доступа — те, что доставляют контент до абонента. А есть сети магистральных операторов — они связывают операторов сетей доступа между собой.

Магистральные операторы самого высокого уровня владеют транзитными сетями связи, которые проходят по дну океанов. Они самые дорогостоящие; как правило, строятся с участием государств, и у них самая высокая пропускная способность. Магистральные игроки второго эшелона обеспечивают транзит информации по континентам в наземных сетях. Затем вступают в игру компании, которые осуществляют транзит внутри стран. Они объединяют операторов сетей доступа, которые работают на местных рынках.

"Милеком" осуществляет транзит трафика внутри страны и за ее пределы. Сети компании раскинулись от Москвы до Братска (город в Иркутской области). У нас обширная сеть операторов-партнеров — более 110. Среди них все ключевые игроки рынка — "Ростелеком", "большая сотовая тройка", ТТК, Tele2 и другие. Благодаря межоператорскому взаимодействию (аренда каналов связи. — Прим. "СК") мы получаем каналы связи на всей территории страны и за ее пределами. В 2016 году "Милеком" вышел на международный рынок связи — мы построили транзитную сеть через границу с Республикой Казахстан.

— Это был ваш первый международный проект?

— Да. Мы долго им занимались, подготовка шла больше года. Нужно было оформить множество разрешительных документов в МИДе, провести работу со спецслужбами и пограничниками.

— Почему это направление вам интересно?

— Казахстан — это транзитное государство с точки зрения сетей связи. Через него мы можем получить выход в Туркменистан, Иран и Китай, поэтому он нам интересен. Трафик из стран Азии попадает на наше "плечо", и мы его доставляем дальше до Москвы. А оттуда он попадает в Европу. В прошлом году был успешно реализован первый этап проекта, мы продолжим развивать это направление. Сегодня "Милеком" передает 30% всего объема трафика, который проходит через северную границу Казахстана.

До каждого райцентра

— Расскажите о том, как появилась компания "Милеком". Магистральные операторы редко создаются в регионах, в России есть всего два-три таких примера.

— В 2006 году основатели компании проанализировали динамично развивающийся рынок связи и решили создать оператора. Получили лицензии, создали узлы связи в Барнауле, Бийске, Рубцовске. Готовилась основа для рывка — приобретались волоконно-оптические сети, копился потенциал. Качественный скачок в развитии произошел в 2011 году. Мы начали активно выходить на рынок операторов связи, телеком-услуг для государственного и корпоративного сегмента. Компания стала быстро расти.

— За счет чего магистральный оператор из региона смог конкурировать с крупными федеральными компаниями?

— Нашим преимуществом стало использование передовых технологий и высокое качество сервиса. Когда "Милеком" вышел на рынок корпоративных клиентов и госзаказа, он мог обеспечить каналы связи по оптическим линиям на уровне райцентров. У наших конкурентов в то время там либо вообще отсутствовали сети, либо были медные линии, по которым высокоскоростная передача данных невозможна. Это стало основной качественного рывка в развитии компании и является нашим конкурентным преимуществом до сих пор.

К тому же мы предложили очень интересный продукт региональным операторам связи, он и сейчас есть в нашей линейке. Мы создали сеть, в которой они могут "видеть" друг друга напрямую, без дополнительных транзитных узлов. Например, оператор из Красноярска может напрямую взаимодействовать с оператором из Барнаула, что позволяет сократить время прохождения данных между городами и улучшить качество сервиса. Это были основные драйверы роста клиентского портфеля, которые привели нас к успеху.

Сейчас "Милеком" активнее работает не с операторами связи, а с государственными и крупными корпоративными заказчиками. Выручка компании в этих сегментах растет. Мы продолжаем строить зоновые сети, доходим до райцентров, подключаем корпоративных клиентов, выигрываем госконтракты.

Динамика роста на рынке операторов связи сегодня существенно снизилась. Он растет, но очень медленно. Мы это видим и по выручке, и по объемам проданных магистралей. Спад связан с этапом развития технологий, на котором мы находимся. Каждый период роста трафика в сетях передачи данных был обусловлен запуском новой технологии. Например, скачки произошли, когда запускались торрент-трекеры, сотовые сети 3G и 4G, цифровые каналы кабельного телевидения в формате HD и OTT-сервисы. Теперь они активно функционируют, рынок насыщен, и мы ждем, когда придут новые технологии и произойдет очередной рост трафика.

— Это будут сотовые сети 5G?

— Не только. Еще технологии облачных вычислений. Они позволяют корпоративным клиентам получать IT-инфраструктуру в формате сервиса. Не нужно покупать оборудование и программное обеспечение. Приобретаешь сервис у оператора, а он предоставляет все необходимое.

— Облачные технологии и сейчас используются.

— Да, но этот рынок находится на начальной стадии развития. Говорить о его насыщении можно будет тогда, когда у нас с вами на рабочих местах не станет системных блоков. Они окажутся в облаке и будут подключаться через интернет к пользовательскому интерфейсу. Мы ожидаем, что эти технологии станут активно развиваться в ближайшие 20 лет. Насыщение рынка, возможно, произойдет раньше. Мы пристально смотрим на эти технологии и исследуем эту область. Думаю, что скоро выведем на рынок новые продукты для корпоративных клиентов.

— Чтобы предоставлять такие услуги, нужен крупный дата-центр. У вас он есть?

— У нас есть небольшие дата-центры в Омске и на Алтае. Сейчас мы оцениваем Кемеровскую область как площадку для размещения небольшого дата-центра. В будущем планируем построить крупный ЦОД.

— А где он будет расположен?

— На территории СФО. Где конкретно, пока сказать не могу.

— Чтобы стать конвергентным оператором, вам не хватает сотовой связи. Планируете развиваться в этом направлении?

— Ограничений в этой сфере для нас сейчас нет. В российское законодательство введено понятие виртуального оператора. Мы можем получить лицензию на оказание услуг сотовой связи и пользоваться инфраструктурой других компаний. В эту сторону "Милеком" смотрит тоже, изучаем вопрос. Возможно, сотовая связь нам потребуется для обеспечения конвергенции услуг, в том числе облачных.

Интернет через радио

— Знаю, что вы работаете над проектом по развитию интернета в селах. Расскажите о нем.

— Проект ориентирован на юридические лица и госструктуры, не на частных клиентов. Мы нашли технологию, которая существенно удешевляет создание "последней мили" сети связи в селах. Это передача данных по радиоканалам.

Мы сможем установить в райцентре несколько базовых станций. Они будут связаны с нашими провод­ными сетями. Клиенту поставим абонентское устройство, между ним и базовой станцией будет настроен радиоканал передачи данных. Но в отличие от сотовой связи, где абонент перемещается и постоянно подключается то к одной, то к другой базовой станции, здесь канал будет стабильным, постоянным. И качество связи лучше. К абонентскому устройству по проводной или беспроводной технологии будет подключаться техника — телефон, принтер, компьютер и так далее. Максимально доступная скорость передачи данных у абонентского устройства — 30 Мбит/с. В реальности будет до 10 Мбит/с стабильного канала передачи.

Стоимость подключения клиента в райцентре к "оптике" может достигать нескольких миллионов рублей. Для клиента такие затраты, как правило, непосильны. Радио­технологии позволяют получить качественную услугу с затратами порядка 30 тыс. рублей.

— На каких условиях будет предоставляться эта услуга?

— Клиент оплачивает только установку оборудования. Само устройство остается у нас на обслуживании. Таким образом, заказчик не несет гарантийные риски, компания берет их на себя. Тариф будет конкурентным, переплачивать не придется.

— Эту технологию уже где-то используют?

— Да, она активно используется на Кавказе лет 10. Из-за гор там возникают сложности при строительстве проводных сетей.

— Когда вы планируете начать продавать эту услугу?

— Сейчас мы занимаемся получением радиочастот, уже есть определенные успехи. Думаю, что в этом году мы сможем запустить проект.

Специальный вопрос

— Как вы относитесь к последним законодательным инициативам, связанным с регулированием интернета и деятельности телеком-, IT-компаний?

— Пока что на наш бизнес новшества в законодательстве об IT влияют косвенно. Есть законодательные инициативы, но законов принимается немного. Мне кажется, что в целом процесс идет в правильном направлении. Сейчас формируется понимание того, как должно в будущем выглядеть наше законодательство в области информационного обмена, развития технологий и защиты информации. Делать какие-то выводы сейчас сложно. Могу сказать только, что вектор выбран правильный, этим надо заниматься. Необходима формализация отношений между поставщиками услуг и потребителями. Так государство защищает свои интересы и интересы населения. Регламентация позволит сделать рынок более цивилизованным и безопасным.

О чем еще рассказал собеседник

О "последней миле" для бизнеса — Если нужно построить "последнюю милю" от нашего ближайшего узла до объекта клиента (например, угольного разреза, подстанции), то это строительство оплачивает он сам. В некоторых случаях его может оплатить и оператор. Это зависит от условий договора, от того, насколько долгосрочным будет сотрудничество. Если экономическая модель позволяет окупить проект за четыре-пять лет, мы готовы инвестировать в строительство. К каждому проекту мы походим индивидуально, рассматриваем экономическую модель. Об ограничениях для облаков — При развитии облачных сервисов основной наш риск — это технологические ограничения в использовании зарубежного программного обеспечения и аппаратных платформ. Мы, конечно, можем работать и на продуктах российских производителей, уровень развития IT в нашей стране это позволяет. Но стоимость их приобретения и владения ими выше: из-за того что рынок IT-продуктов в России очень узкий, их используют нечасто, конкуренции практически нет. Между зарубежными же компаниями существует серьезная конкуренция, их много — более 20. Выбор партнера не такой очевидный, действительно есть из чего выбирать.

Молодой топ-менеджер

Алексей Сергеевич Клушин родился в 1988 году в Барнауле. В 2010 году окончил факультет информационных технологий и бизнеса АлтГТУ. Карьеру начал в 2008 году в компании "Дианэт" с должности менеджера и вырос до руководителя региональной сети. В 2011 году пришел работать в компанию "Милеком". В 2014 году стал ее генеральным директором, в 2017-м — председателем совета директоров.

Алексей Клушин женат, воспитывает двоих сыновей. В свободное время играет в бильярд, рыбачит, занимается спортом (любит лыжи и большой теннис).