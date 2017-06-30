Алейскую больницу заставили выплатить долг 6 предпринимателям

Алейская межрайонная прокуратура обнаружила несоблюдение своевременной оплаты у центральной больницы.

По данным прокуратуры, в 2016-2017 годах заключались государственные контракты на поставку лекарственных средств и медикаментов. Больница заключила договор с 6 предпринимателями, которые в срок выполнили свои обязательства. Но с ними так и не рассчитались.

Чтобы решить эту проблему, межрайонный прокурор потребовал главного врача срочно погасить долг. В больнице перераспределили денежные средства и расходы, и выплатили долг в сумму более 11 млн. рублей.