Алейскую больницу заставили выплатить долг 6 предпринимателям

По требованию прокуратуры в Алтайском крае 6 предпринимателям выплатили долги за поставку медикаментов на сумму свыше 11 млн. рублей.
Алейская межрайонная прокуратура обнаружила несоблюдение своевременной оплаты у центральной больницы.
По данным прокуратуры, в 2016-2017 годах заключались государственные контракты на поставку лекарственных средств и медикаментов. Больница заключила договор с 6 предпринимателями, которые в срок выполнили свои обязательства. Но с ними так и не рассчитались.
Чтобы решить эту проблему, межрайонный прокурор потребовал главного врача срочно погасить долг. В больнице перераспределили денежные средства и расходы, и выплатили долг в сумму более 11 млн. рублей.
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