ALTAISTAFF, региональная конференция по управлению людьми, открывает регистрацию участников

А если все не так? Сотрудники "отсиживают" время и отвечают "не моя задача"? Или руководитель чувствует, как опускаются руки. Или рабочие места занимают не те люди?

Этим и другим важным вопросам посвящена ALTAISTAFF – первая специализированная региональная конференция по лидерству и управлению людьми. Мероприятие пройдет 6 апреля в Барнауле, организатором выступил "Магис Бизнес".

ALTAISTAFF-2017 станет большим профессиональным событием. Обсудить вопросы мотивации, поиска лучших сотрудников и создания сильной команды соберутся порядка 300 ТОП-менеджеров и специалистов края. В качестве спикеров выступят известные профильные федеральные эксперты:

Константин Борисов (г. Москва), хэдхантер, эксперт по мотивации и развитию команды, ведущий на деловом телеканале World Business Channel, со-руководитель Центра Карьерного Консультирования бизнес-школы "Сколково". Создал систему обучения КОМАНДО(с), которая строится на сравнении бизнес-команд с боевыми подразделениями коммандос/спецназа. Тема выступления: "Что такое Большая Идея и как собрать команду под свои знамёна?".

Вадим Дозорцев (г. Москва), бизнес-консультант и эксперт в области набора и подготовки отдела продаж. Тема выступления: "Это не моя задача! - построение успешной команды продаж в компании".

Инна Можайская (г. Москва), бизнес-консультант, эксперт в области современных инструментов поиска персонала, генеральный директор HR-агентства, кандидат психологических наук. Тема: "Попади в десятку: как найди нужных людей".

Марианна Татарникова (г. Москва), бизнес-консультант, эксперт в области современных инструментов поиска персонала. Тема выступления: "Как найти и удержать людей, когда их нет: новые вызовы кадрового рынка".

Стоимость участия в конференции – от 3 000 рублей, с 3 марта стоимость будет повышаться. Подробнее о программе мероприятия и вопросах приобретения билетов можно узнать на сайте "Магис-Бизнес" или по телефону +7 (3852) 529-759

Информация о стоимости участия действительна на момент публикации