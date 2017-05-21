Altapress.ru признан самым цитируемым СМИ Алтайского края

ТОП-20 самых цитируемых СМИ края в первом квартале 2017 года

Место в рейтинге СМИ Категория ИЦ 1 Altapress.ru Интернет 50,02 2 ПолитСиб.Ру Информагентство 34,44 3 Бийский рабочий Газета 20,39 4 Bankfax.ru Интернет 19,27 5 ГТРК Алтай ТВ 19,04 6 ИА Амител Информагентство 16,64 7 Алтайская правда Газета 14,42 8 Катунь 24 ТВ 11,25 9 Nashinovosti.tv Интернет 10,80 10 Бийские ведомости Газета 5,78 11 Doc22.ru Интернет 5,68 12 Каменские известия Газета 5,10 13 Kapitalist.tv Интернет 5,03 14 Комсомольская правда – Барнаул Газета 3,64 15 Vrubcovske.ru Интернет 2,81 16 ИА Атмосфера Информагентство 1,78 17 Вечерний Барнаул Газета 1,66 18 Аргументы и факты – Барнаул Газета 1,58 19 Змеиногорский вестник Газета 1,44 20 На земле троицкой Газета 1,05

Как считался рейтинг

В медиарейтинг вошли СМИ Алтайского края, специализированные СМИ при подсчете не учитывались. Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) "Медиалогии". Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 40 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Период исследования: 1 января – 31 марта 2017 года.

По данным счетчика liveinternet.ru, наш сайт altapress.ru за последние 31 день имеет самую большую барнаульскую аудиторию среди местных электронных СМИ. На втором месте идет информагенство "Амител", на третьем — сайт "Комсомольской правды на Алтае".