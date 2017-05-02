"Алтай-Кокс" и altapress.ru объявили победителей призовой викторины

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Сегодня, 11:32.
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Редакция altapress.ru с помощью генератора случайных чисел определила победителей викторины "Кто вы – грамотный директор или губитель природы?". Всех их ждут призы от завода "Алтай-Кокс".

Алтай-Кокс.
Алтай-Кокс. Фото: Пресс-служба "Алтай-Кокс".

Итак, победителями викторины стали 10 человек:

  1. Глуховеров Алексей
  2. Функ Елена
  3. Машуткина Татьяна
  4. Ужакова Вера
  5. Липатов Михаил
  6. Захаров Александр
  7. Подкопаев Владимир
  8. Николаева Анна
  9. Бушмина Надежда
  10. Николай Николаевич (телефон заканчивается на 4646)

Чтобы получить призы, победителям нужно прийти в редакцию (ул. Короленко, 107), предварительно связавшись с Ольгой Ивановой по телефону 63-35-25.

Напомним, 4 апреля "Алтай-Кокс" объявил викторину. Участникам нужно было ответить на восемь вопросов о том, как можно сделать сложное промышленнное производство экологически безопасным. Эти вопросы мы составили на основе анализа опыта работы "Алтай-Кокса".

Участие в викторине приняли сотни читателей Altapress.ru. В розыгрыш призов мы включили всех, кто правильно ответил на все восемь вопросов.

Факт

Каждую седьмую тонну российского кокса производят в Заринске. За этим сухим фактом скрывается поразительное число интересных подробностей, ярких событий и свершений "Алтай-Кокса". Подробнее о предприятии читайте в нашем мультимедийном проекте "Хлеб черной металлургии".

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