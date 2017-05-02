"Алтай-Кокс" и altapress.ru объявили победителей призовой викторины

Редакция altapress.ru с помощью генератора случайных чисел определила победителей викторины "Кто вы – грамотный директор или губитель природы?". Всех их ждут призы от завода "Алтай-Кокс".
Итак, победителями викторины стали 10 человек:
- Глуховеров Алексей
- Функ Елена
- Машуткина Татьяна
- Ужакова Вера
- Липатов Михаил
- Захаров Александр
- Подкопаев Владимир
- Николаева Анна
- Бушмина Надежда
- Николай Николаевич (телефон заканчивается на 4646)
Чтобы получить призы, победителям нужно прийти в редакцию (ул. Короленко, 107), предварительно связавшись с Ольгой Ивановой по телефону 63-35-25.
Напомним, 4 апреля "Алтай-Кокс" объявил викторину. Участникам нужно было ответить на восемь вопросов о том, как можно сделать сложное промышленнное производство экологически безопасным. Эти вопросы мы составили на основе анализа опыта работы "Алтай-Кокса".
Участие в викторине приняли сотни читателей Altapress.ru. В розыгрыш призов мы включили всех, кто правильно ответил на все восемь вопросов.
Факт
Каждую седьмую тонну российского кокса производят в Заринске. За этим сухим фактом скрывается поразительное число интересных подробностей, ярких событий и свершений "Алтай-Кокса". Подробнее о предприятии читайте в нашем мультимедийном проекте "Хлеб черной металлургии".