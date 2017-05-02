"Алтай-Кокс" и altapress.ru объявили победителей призовой викторины

Итак, победителями викторины стали 10 человек:

Глуховеров Алексей Функ Елена Машуткина Татьяна Ужакова Вера Липатов Михаил Захаров Александр Подкопаев Владимир Николаева Анна Бушмина Надежда Николай Николаевич (телефон заканчивается на 4646)

Чтобы получить призы, победителям нужно прийти в редакцию (ул. Короленко, 107), предварительно связавшись с Ольгой Ивановой по телефону 63-35-25.

Напомним, 4 апреля "Алтай-Кокс" объявил викторину. Участникам нужно было ответить на восемь вопросов о том, как можно сделать сложное промышленнное производство экологически безопасным. Эти вопросы мы составили на основе анализа опыта работы "Алтай-Кокса".

Участие в викторине приняли сотни читателей Altapress.ru. В розыгрыш призов мы включили всех, кто правильно ответил на все восемь вопросов.

Факт

Каждую седьмую тонну российского кокса производят в Заринске. За этим сухим фактом скрывается поразительное число интересных подробностей, ярких событий и свершений "Алтай-Кокса". Подробнее о предприятии читайте в нашем мультимедийном проекте "Хлеб черной металлургии".