"Алтай-Кокс" организовал вело-такси для сотрудников

На промышленной площадке организовали вело-парковки на пять парковочных мест, закупили 50 комфортабельных велосипедов, предусмотрели систему навигации и велодорожки для удобства и безопасности передвижения работников.

Александр Уманец,

директор по персоналу и социальным вопросам "Алтай-Кокса":

Подходящие велосипеды выбирали тщательно. Хотелось, чтобы были и широкие прочные колеса, и необходимый набор скоростей, и массивный удобный руль. Приобрели именно такие велосипеды – марки Stinger Сruiser NEXUS.

Велосипедное движение по заводу – это производственная необходимость. Общая площадь "Алтай-Кокса" – 460 га, служебные корпуса цехов отделены друг от друга. Требуется много времени, чтобы, например, отнести документы в заводоуправление, пройти тестирование в учебном классе, забрать справку в отделе кадров, посетить здравпункт или склад спецодежды. При наличии вело-такси сотрудники смогут более оперативно преодолевать большие расстояния и экономить рабочее время.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте "Алтай-Кокса".

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com