"Алтай-Кокс" открывает арт-объекты в Заринске

Новая стела "Я люблю Заринск и Алтай-Кокс" символизирует единство города и завода. В ее создании участвовали городская молодежь, предприниматели Заринска и градообразующее предприятие.

Сюжет художественной фрески сочетает красоту алтайской природы, промышленный потенциал и будущее региона, символ которого – счастливый ребенок. По инициативе "Алтай-Кокса" фасад одного из домов разрисовали арт-мастера из Петербурга.

Павел Лизогуб,

генеральный директор "Алтай-Кокса":

Мы стараемся создавать в городе атмосферу, в которой интересно жить и работать. Эта площадь на въезде в Заринск должна стать началом формирования креативной городской среды, символом движения вперед. Надеюсь, что наши инициативы будут продолжены. Вместе с администрацией и жителями Заринска мы готовы и дальше развивать наш любимый город.

Горожан поздравили с открытием новых арт-объектов директор по персоналу и социальным вопросам "Алтай-Кокса" Александр Уманец и председатель городского Собрания депутатов Александр Лаговский.

Ветераны, работники завода и жители города заложили Аллею металлургов из 60 рябин. Генеральный директор "Алтай-Кокса" Павел Лизогуб и заслуженный металлург Иван Воронцов открыли на новой алее памятную стелу. 80-летию Алтайского края и Году экологии посвятили запуск в небо 80 воздушных шаров зеленого цвета.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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