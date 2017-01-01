"Алтай-Кокс" реализует профориентационные проекты

Защита выпускных квалификационных работ проходила в четырех группах. Аттестовано порядка 90 студентов. Около 40 из них защитилась на "отлично", и имеют перспективу трудоустройства на завод.

Председателями аттестационных комиссий были назначены Александр Тимофеев, начальник лаборатории неразрушающего контроля, диагностики и сварки, Владимир Суворов, начальник специализированного цеха по ремонту коксохимического электрооборудования, и Елена Малышевская, начальник отдела по обучению и развитию персонала.

"Алтай-Кокс" развивает сотрудничество с Заринским политехническим техникумом по нескольким направлениям: участвует в государственной итоговой аттестации выпускников, ярмарках вакансий, организует тематические экскурсии и практику для студентов. Это позволяет влиять на содержание учебного процесса, вести целенаправленную подготовку специалистов по приоритетным для "Алтай-Кокса" рабочим профессиям.

Предприятие реализует проекты профориентации и с другими учебными заведениями региона.

В 2016 году для школьников Заринска и Заринского района организовали около 40 экскурсий по территории и музею Алтай-Кокса. На экскурсиях побывало более 600 человек.

Совместно с Кузбасским государственным техническим университетом "Алтай-Кокс" провел олимпиаду по химии для учащихся 10-11 классов. В ней приняли участие 20 школьников.

С 2016 года завод реализует целевую программу "Студент "Алтай-Кокса"". На конкурсной основе ведет отбор участников, которые получат финансовую и организационную поддержку при поступлении и обучении в вузах.

Для привлечения молодых специалистов "Алтай-Кокс" в 2016 году провел больше 30 профориентационных встреч со студентами ведущих вузов региона. А также организовал производственную практику для 244 студентов различных учебных заведений.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Группа НЛМК в социальных сетях: Facebook, Twitter, "ВКонтакте", YouTube, Instagram.