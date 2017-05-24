"Алтайэнерго" — привлекательный работодатель

Локация филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в ПАО "Россети") – "Алтайэнерго" стала одной из самых красочных на главной площадке ярмарки – во Дворце зрелищ и спорта им. Г. Титова. Баннер с фирменным логотипом, яркая и информативная полиграфическая продукция и симпатичные представители компании. Но главное – привлекательные рабочие места и хорошие перспективы карьерного роста.

Энергокомпания уже давно стала кузницей кадров не только для ведущих предприятий всей отрасли. Бывшие специалисты "Алтайэнерго" занимают ключевые посты в исполнительной и законодательной ветвях власти края и других регионов. Поэтому "Алтайэнерго" – всегда в зоне внимания студентов и учащихся профильных учебных заведений. Это предприятие, где можно получить самый разнообразный опыт – и производственный, и жизненный.

Стенд "Алтайэнерго" вызвал интерес не только у будущих энергетиков. Старшеклассники, озабоченные выбором профессии, из уст специалистов получили исчерпывающую информацию о перспективной жизнеобеспечивающей отрасли. На память они получили буклеты МРСК Сибири и сувениры.

Ирина Рудометова,

заместитель начальника управления оформления трудовых отношений и развития персонала "Алтайэнерго":

Очень радует изменение тенденции на рынке труда. Школьников уже не привлекают традиционные юриспруденция и экономика. Они больше стали интересоваться прикладными профессиями. Внимание к энергетической отрасли было значительным, не успевали отвечать на вопросы.

Итогом ярмарки энергетики довольны. Все собранные резюме будут изучены и возможно, в скором времени штат компании пополнится новыми специалистами.























