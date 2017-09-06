"Алтайэнергосбыт" информирует о начале приема платежей у потребителей МУП "Павловские коммунальные сети"

Для потребителей МУП "ПКС" это означает, что теперь, получив квитанцию, они смогут вносить оплату любым удобным способом – в кассе клиентского офиса "Павловский" АО "Алтайэнергосбыт" (с. Павловск, ул. Мелиораторов, 4в), а также в отделениях ПАО "Сбербанк России".

По вопросам оплаты коммунальных услуг МУП "ПКС" можно обращаться в контактный центр АО "Алтайэнергосбыт" по тел.: 8-800-350-55-66 (звонок бесплатный).