"Алтайкрайэнерго" находит должников, даже если они переезжают в Сергиев Посад или Анадырь

Службе экономической безопасности энергокомпании приходится кропотливо разбираться в разных жизненных обстоятельствах, по которым потребитель уехал и не оплатил задолженность. Большинство из них просто меняют место жительства или уезжают на заработки по территории Алтайского края и за его пределы. Но нередки случаи, когда владелец жилого помещения находится в местах лишения свободы, служит по контракту в рядах Российской армии или жилье находится в стадии наследования.

В отношении юридических лиц также выявляются случаи, когда просроченную задолженность невозможно предъявить из-за отсутствия предпринимателя по месту регистрации. Например, владелица одной из фирм Новоалтайска переехала в Новый Уренгой, оставив за своим ООО долг порядка 3 тысяч рублей. В Камне-на-Оби за индивидуальным предпринимателем числилась задолженность более 6 тысяч рублей. В ходе работы по взысканию долга было установлено, что владелец данного бизнеса теперь проживает в Новосибирске.

Со всеми должниками, чье местонахождение установлено, ведутся переговоры о необходимости выполнять свои обязательства в рамках договора энергоснабжения. Большинство из них подтверждает задолженность и, частями или в полном объеме, оплачивает потребленную электроэнергию. По всем остальным случаям "Алтайкрайэнерго" направляет исковые заявления в суд, по решению которого потребитель заплатит плюсом к долгу госпошлину и пеню за просрочку.

Екатерина Стурова



