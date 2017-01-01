"Алтайкрайэнерго" находит должников, даже если они переезжают в Сергиев Посад или Анадырь

В рамках комплексной работы по взысканию дебиторской задолженности "Алтайкрайэнерго" успешно устанавливает местонахождение потребителей, не проживающих по месту регистрации. Ежемесячно после долгих поисков порядка 50 таких должников энергетики предъявляют счета за электроэнергию.
Службе экономической безопасности энергокомпании приходится кропотливо разбираться в разных жизненных обстоятельствах, по которым потребитель уехал и не оплатил задолженность. Большинство из них просто меняют место жительства или уезжают на заработки по территории Алтайского края и за его пределы. Но нередки случаи, когда владелец жилого помещения находится в местах лишения свободы, служит по контракту в рядах Российской армии или жилье находится в стадии наследования.
В отношении юридических лиц также выявляются случаи, когда просроченную задолженность невозможно предъявить из-за отсутствия предпринимателя по месту регистрации. Например, владелица одной из фирм Новоалтайска переехала в Новый Уренгой, оставив за своим ООО долг порядка 3 тысяч рублей. В Камне-на-Оби за индивидуальным предпринимателем числилась задолженность более 6 тысяч рублей. В ходе работы по взысканию долга было установлено, что владелец данного бизнеса теперь проживает в Новосибирске.
Со всеми должниками, чье местонахождение установлено, ведутся переговоры о необходимости выполнять свои обязательства в рамках договора энергоснабжения. Большинство из них подтверждает задолженность и, частями или в полном объеме, оплачивает потребленную электроэнергию. По всем остальным случаям "Алтайкрайэнерго" направляет исковые заявления в суд, по решению которого потребитель заплатит плюсом к долгу госпошлину и пеню за просрочку.
Екатерина Стурова