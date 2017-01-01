Алтайская спортсменка стала призером всероссийских соревнований "Русская зима"

В Москве 5 февраля завершились XXVI соревнования по лёгкой атлетике в помещении "Русская зима". Алтайская легкоатлетка Наталья Аксёнова завоевала бронзовую награду.
Всего в турнире приняли участие четверо спортсменов из Алтайского края. В беге на 400 метров 16-летняя Полина Миллер оказалась четвертой, но при этом установила рекорд России среди девушек до 18 лет – 54,16 секунды. Предыдущее достижение было установлено Анной Парфёновой в 2011 году. (54,20 секунды). Спортсменку тренирует Надежда Клевцова. Напомним, менее месяца назад Полина Миллер на чемпионате Сибири в Иркутске обновила национальный рекорд на дистанции 200 метров.
В прыжках в высоту у женщин Наталья Аксёнова стала третьей. Подопечная тренера Алтайского училища олимпийского резерва Бориса Соборова показала результат 188 см. Такую же высоту взяла Кристина Королёва, но по количеству попыток она опередила алтайскую легкоатлетку. Выиграла турнир действующая чемпионка мира Мария Кучина, преодолевшая планку на высоте 191 см.
На дистанции 60 метров с барьерами алтайские спортсмены Виктория Погребняк и Евгений Пронских показали 8,47 и 8,20 секунды, соответственно. Эти результаты не позволили им пробиться в финал соревнований.
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