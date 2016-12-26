Алтайская таможня не выпустила за границу более 2,6 тонн контрафактных конфет

Нанесенные на конфеты обозначения оказались сходным до степени смешения с зарегистрированным в Роспатенте товарным знаком "Зеленый кузнечик" и зарегистрированным в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности товарным знаком "Барбарис", сообщает Алтайская таможня. Выпуск данных товаров приостановили, правообладателям данных товарных знаков направлен запрос и назначили таможенная экспертиза.

В своем ответе представители правообладателей товарных знаков подтвердили контрафактность задержанных конфет. В отношении фирмы-нарушителя возбудили два административных дела за незаконное использование товарного знака.