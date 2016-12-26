Алтайская таможня не выпустила за границу более 2,6 тонн контрафактных конфет

Алтайская таможня изъяла у барнаульской фирмы 206 кг конфет "Кузнечик" и 2427,6 кг конфет "Со вкусом Барбариса". Партию хотели экспортировать в Монголию, однако конфеты оказались контрафактом.
Нанесенные на конфеты обозначения оказались сходным до степени смешения с зарегистрированным в Роспатенте товарным знаком "Зеленый кузнечик" и зарегистрированным в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности товарным знаком "Барбарис", сообщает Алтайская таможня. Выпуск данных товаров приостановили, правообладателям данных товарных знаков направлен запрос и назначили таможенная экспертиза.
В своем ответе представители правообладателей товарных знаков подтвердили контрафактность задержанных конфет. В отношении фирмы-нарушителя возбудили два административных дела за незаконное использование товарного знака.
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