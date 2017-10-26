Алтайские депутаты установили прожиточный минимум пенсионера

В Алтайском крае установили прожиточный минимум для пенсионеров на 2018 год. Он составит 8543 рубля, это на 180 рублей больше, чем в текущем. Соответствующее решение краевые депутаты приняли на сессии 26 октября.
По закону, материальное обеспечение пенсионера в России не может быть ниже установленного минимума. Его ежегодно и определяют в регионе. Соответственно, в случае, если пенсия ниже, то человеку доплачивается из бюджета необходимая сумма.
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