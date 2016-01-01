Алтайские единороссы утвердили новый состав политсовета

Из 115 человек 62 - новые члены политсовета.

Так, руководящий орган покинули руководитель крайсовпрофа Владимир Бабушкин, экс-депутаты АКЗС Елена Гергель, Михаил Бердник, Андрей Игошин, Виктор Красилов, Стелла Штань, ректор АлтГУ Сергей Землюков, глава Барнаула Людмила Зубович, отец и сын Куцы - Василий и Иван и многие другие.

Полный список членов регионального политсовета "ЕР".

Романенко Александр Агаркова Светлана Азгалдян Виктор Акимов Олег Алексеев Андрей Базаров Константин Балаков Александо Балухин Сергей Балушкин Александр Барсуков Евгений

Басов Виктор Белоусов Сергей Бенслер Сергей Бессарабов Даниил Бирюлин Сергей Бобровский Артем Борисенко Инна Брагин Владимир Бушков Николай Герасименко Николай Голобородько Денис Горожанин Николай Громогласова Лидия Гуков Александр Данилин Николай Диркс Иван Долгова Надежда Доронина Надежда Драчев Сергей Дугин Сергей Дудкина Светлана Елыковомов Валерий Еремеев Сергей Еремеев Юрий Зобнев Виктор Зорих Александр Зубова Ольга Иванов Александр Ильюченко Татьяна Каверин Николай Кайро Юрий Кантемиров Евгений Капура Надежда Карлин Александр Кейнер Александр Клесунов Виктор Клюзов Андрей Княжева Оксана Комаров Алексей Кондратьев Всеволод Кононенко Николай Костина Любовь Кошкаров Антон Красноголовенко Владимир Кривенко Алексей Кривошейцев Василий Круч Ольга Крысанов Алексей Крюков Виталий Кувшинова Наталья Куклева Ирина Лазарев Александр Лель Константин Линник Александр Локтев Сергей Лоор Иван Лукьянов Александр Лунев Альберт Лямин Сергей Михайлевич Алексей Мозгов Михаил Мордовин Иван Мордовина Юлия Налимов Владимир Наумов Валерий Наумов Виктор Нестеров Павел Никитанов Олег Огнев Иван Осипов Андрей Панкратьев Константин Писарев Сергей Поталюк Сергей Приб Сергей Проскурин Юрий Пушкарев Александр Русаков Владимир Серов Сергей Сивец Сергей Сидякин Николай Сингач Артем Смагин Вадим Солодилов Андрей Струченко Сергей Суворов Анатолий Татарников Константин Титов Владимир Ткаченко Людмила Токмакова Ольга Трофимов Борис Усольцев Владимир Филатова Татьяна Хамрилов Алексей Химченко Светлана Хриспенс Елена Цыбрий Любовь Челомбитко Борис Черепанов Сергей Черноиванов Сергей Чикильдик Сергей Шабанов Сергей Шевелев Александр Шеллер Андрей Шиховцов Павел Щетинин Михаил

Добавим, что 23 декабря алтайские единороссы выбрали на конференции и нового руководителя регионального отделения. Им стал Александр Романенко, председатель Алтайского краевого Законодательного собрания. Его предшественник Борис Трофимов не стал выставлять свою кандидатуру на этот пост, сказав, что для этого есть социально-политические, профессиональные и личные причины.