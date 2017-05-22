Алтайские казаки предложили причислить Ермака к лику святых

Представители общественной организации "Казаки Сибири" хотят канонизировать атамана Ермака и причислить его к лику святых Русской православной церкви. Этот вопрос они обсудили на казачьем круге, который прошел 21 мая в Никольской церкви Барнаула.
Канонизировать покорителя Сибири Ермака Тимофеевич (по некоторым данным, его настоящее имя — Василий Тимофеевич Аленин) предложил один из старейшин казачьего братства Виктор Медведев. Его поддержал атаман Сергей Рычков и другие. Предварительные документы с просьбой об этом уже отправлены в патриарху Кириллу. Ближайшая задача — собрать хотя бы 500 тысяч подписей в поддержку данной инициативы.
Правда, у казаков могут возникнуть сложности.
Иерей Олег Голубитских,
ключарь Никольского храма, благочинный Барнаульского округа:
Прежде, чем причислить какого-либо человека к лику святых, нужно изучить его биографию, дела, поступки. Необходимо, чтобы было зарегистрировано хотя бы одно чудо у его могилы или по его заступничеству. Это сложные моменты, учитывая, что в разных источниках жизнь Ермака трактуется по-разному. Также до сих пор неизвестно, где он похоронен.
Тем не менее, в ближайшее время алтайские казаки составят прошение и начнут сбор подписей. Сколько времени им понадобится и когда бумаги попадут на рассмотрение патриарху, пока неизвестно.
Сергей Рычков,
казачий атаман, председатель общественной организации "Казаки Сибири":
Думаю, мы найдем не только 500 тысяч, а миллион человек, которые захотят, чтобы великий герой был признан святым. Его поступки и его жизнь достойны этого.
Справка
Ермак (Василий Тимофеевич Аленин) — исторический завоеватель XVI века, казачий атаман, который положил начало освоению Сибири. Память о Ермаке живет в легендах, песнях, топонимах, в основном, в Западной Сибири.
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