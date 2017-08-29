Алтайские коммунисты попросили вернуть Ленина в Нагорный парк

Нагорный парк в Барнауле, котлован. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Нагорном парке в котловане для будущей церкви строители находят человеческие останки. 16 декабря 2013 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Нагорном парке в котловане для будущей церкви строители находят человеческие останки. 16 декабря 2013 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Нагорном парке в котловане для будущей церкви строители находят человеческие останки. 16 декабря 2013 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Котлован в Нагорном парке. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Нагорном парке в котловане для будущей церкви строители находят человеческие останки. 16 декабря 2013 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Памятник Ленину убрали с прежнего места в Нагорного парка в 2013 году, когда началось строительство храма Иоанна Предтечи. В мэрии решили перенести его на одну из аллей Нагорного парка. "Решение было озвучено на встрече в конце 2013 года сити-менеджера Савинцева и руководства Алтайского крайкома КПРФ. Позднее сообщалось, что памятник будет возвращен в Нагорный парк в течение 2014 года, когда установится благоприятная погода", - отметила Прусакова.

Памятник убрали, по словам администрации, — "в охраняемое помещение на консервацию". В КПРФ обеспокоены, что о местонахождении памятника вождю до сих пор ничего не известно, как и о заключении запланированной экспертизы.

"Просим сообщить о планах администрации по возвращению памятника В.И.Ленину в Нагорный парк Барнаула, о его местонахождении и об итогах технической экспертизы", — обратилась к мэрии Прусакова.