Алтайские коммунисты попросили вернуть Ленина в Нагорный парк

КПРФ попросила мэрию вернуть в Нагорный парк памятник вождю пролетариата и пояснить, где конкретно сейчас находится памятник Ленину. С обращением к сити-менеджеру Барнаула Сергею Дугину выступила первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова. Об этом сообщает "Политсибру" со ссылкой на пресс-службу крайкома партии.
Памятник Ленину убрали с прежнего места в Нагорного парка в 2013 году, когда началось строительство храма Иоанна Предтечи. В мэрии решили перенести его на одну из аллей Нагорного парка. "Решение было озвучено на встрече в конце 2013 года сити-менеджера Савинцева и руководства Алтайского крайкома КПРФ. Позднее сообщалось, что памятник будет возвращен в Нагорный парк в течение 2014 года, когда установится благоприятная погода", - отметила Прусакова.
Памятник убрали, по словам администрации, — "в охраняемое помещение на консервацию". В КПРФ обеспокоены, что о местонахождении памятника вождю до сих пор ничего не известно, как и о заключении запланированной экспертизы.
"Просим сообщить о планах администрации по возвращению памятника В.И.Ленину в Нагорный парк Барнаула, о его местонахождении и об итогах технической экспертизы", — обратилась к мэрии Прусакова.
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