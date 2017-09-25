Алтайские МЧСовцы спасли человека из жуткого пожара на автомойке

24 сентября в центре Горно-Алтайска у рынка "Весна" загорелась автомойка с офисным помещением. Из-за сильного ветра огонь чуть было не попал на другие здания, а из автомойки пришлось спасать человека. На месте работали 36 спасателей, прибывших на 12 пожарных автомобилях.
Сначала находившиеся в здании люди пытались самостоятельно потушить огонь. Это им не удалось, и они все-таки решили вызвать огнеборцев. Пока люди пытались спасти себя сами, пожар распространился по пустотам и горючим отделочным материалам, добрался до крыши. Здесь его подхватил ветер и, не появись на месте сотрудники МЧС, тушить пришлось бы соседние дома.
Кроме автомойки в сгоревшем здании было кафе и несколько торговых павильонов. В этих помещениях хранились газовые баллоны и емкости с горючими материалами. Несколько таких емкостей и одни газовый баллон удалось вынести из здания, но остальные под воздействием высокой температуры воспламенились, из-за чего площадь пожара выросла еще больше.
Пожар начался в третьем часу дня. В четыре часа вечера огонь удалось локализовать на площади в 500 кв. м. Потушить здание смогли только к 18.00
Погибших и пострадавших в результате пожара не было. Дознаватели устанавливают причину возгорания, пишет МЧС.
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