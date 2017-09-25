Алтайские МЧСовцы спасли человека из жуткого пожара на автомойке

Пожар в центре Горно-Алтайска. 24 сентября 2017 года. Фото: 04.mchs.gov.ru. Пожар в центре Горно-Алтайска. 24 сентября 2017 года. Фото: 04.mchs.gov.ru. Пожар в центре Горно-Алтайска. 24 сентября 2017 года. Фото: 04.mchs.gov.ru. Пожар в центре Горно-Алтайска. 24 сентября 2017 года. Фото: 04.mchs.gov.ru. Пожар в центре Горно-Алтайска. 24 сентября 2017 года. Фото: 04.mchs.gov.ru. Пожар в центре Горно-Алтайска. 24 сентября 2017 года. Фото: 04.mchs.gov.ru. Пожар в центре Горно-Алтайска. 24 сентября 2017 года. Фото: 04.mchs.gov.ru. Пожар в центре Горно-Алтайска. 24 сентября 2017 года. Фото: 04.mchs.gov.ru. Пожар в центре Горно-Алтайска. 24 сентября 2017 года. Фото: 04.mchs.gov.ru. Пожар в центре Горно-Алтайска. 24 сентября 2017 года. Фото: 04.mchs.gov.ru. Пожар в центре Горно-Алтайска. 24 сентября 2017 года. Фото: 04.mchs.gov.ru. Пожар в центре Горно-Алтайска. 24 сентября 2017 года. Фото: 04.mchs.gov.ru. Пожар в центре Горно-Алтайска. 24 сентября 2017 года. Фото: 04.mchs.gov.ru. Пожар в центре Горно-Алтайска. 24 сентября 2017 года. Фото: 04.mchs.gov.ru. Пожар в центре Горно-Алтайска. 24 сентября 2017 года. Фото: 04.mchs.gov.ru. Пожар в центре Горно-Алтайска. 24 сентября 2017 года. Фото: 04.mchs.gov.ru. Пожар в центре Горно-Алтайска. 24 сентября 2017 года. Фото: 04.mchs.gov.ru. Пожар в центре Горно-Алтайска. 24 сентября 2017 года. Фото: 04.mchs.gov.ru. Пожар в центре Горно-Алтайска. 24 сентября 2017 года. Фото: 04.mchs.gov.ru. Пожар в центре Горно-Алтайска. 24 сентября 2017 года. Фото: 04.mchs.gov.ru.

Сначала находившиеся в здании люди пытались самостоятельно потушить огонь. Это им не удалось, и они все-таки решили вызвать огнеборцев. Пока люди пытались спасти себя сами, пожар распространился по пустотам и горючим отделочным материалам, добрался до крыши. Здесь его подхватил ветер и, не появись на месте сотрудники МЧС, тушить пришлось бы соседние дома.

Кроме автомойки в сгоревшем здании было кафе и несколько торговых павильонов. В этих помещениях хранились газовые баллоны и емкости с горючими материалами. Несколько таких емкостей и одни газовый баллон удалось вынести из здания, но остальные под воздействием высокой температуры воспламенились, из-за чего площадь пожара выросла еще больше.

Пожар начался в третьем часу дня. В четыре часа вечера огонь удалось локализовать на площади в 500 кв. м. Потушить здание смогли только к 18.00

Погибших и пострадавших в результате пожара не было. Дознаватели устанавливают причину возгорания, пишет МЧС.