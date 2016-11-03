Алтайские пенсионеры в 2016 году массово покинули рабочие места или скрылись от учета

По данным "Алтайкрайстата", на 1 октября 2015 года в крае работали 211 433 пенсионера, на 1 октября — уже 123 850. При числе занятых в регионе около 1 млн человек. То есть количество работающих пенсионеров сократилось на 41%. А между тем, до начала 2016 года оно неуклонно росло.

Численность работающих пенсионеров в Алтайском крае На 1 апреля 2012 года 166 663 человек

На 1 апреля 2013 года 178 207 человек

На 1 января 2014 года 187 887 человек

На 1 января 2015 года 202 770 человек

На 1 октября 2015 года 211 433 человек Источник: Алтайкрайстат, Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края.

Но в 2016 году процесс резко развернулся в обратную сторону. Летом о сокращении количества работающих пенсионеров в России за первый квартал 2016 года на 36% писали "Ведомости", ссылавшиеся на результаты анализа Счетной палаты РФ. Но тогда Минтруд и ПФ РФ это опровергали, ряд экспертов издания тоже считали такое сокращение слишком огромным и сведения ошибочными.

Сейчас же сведения Алтайкрайстата (в настоящий момент они недоступны) о сокращении работающих пенсионеров подтвердили altapress.ru в отделении ПФ России по Алтайскому краю. О сокращении работающих пенсионеров также сообщил и ПФ РФ Удмуртии. А в Пенсионном Фонде России, комментируя недавно ряд вопросов, сообщали о 9,6 млн работающих пенсионерах. Тогда как на 1 января 2016 года, по данным Росстата, их было 15,259 млн.

Борис Гусев, член краевой Общественной палаты, долгое время возглавлявший краевую организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, полагает: сокращение напрямую связано с тем, что в 2016 году отменили индексацию пенсий работающих пенсионеров. Люди просто ушли с работы.

Сама по себе надбавка в 4% невелика: при средней пенсии в крае на 1 октября 11 397 рублей это порядка 450 рублей — тоже, разумеется, в среднем. Зарплата, которые получают пенсионеры, конечно, больше, и терять ее невыгодно, но для пожилых людей, по мнению Бориса Гусева, важна определенная стабильность.

Борис Гусев,

член Общественной палаты Алтайского края:

Человек прикидывает, что сил не остается, а пенсии хоть и обещают в будущем проиндексировать, когда человек уйдет с работы (власти обещали пенсионерам полностью возместить им все упущенное после того, как они уйдут с работы. - Прим. altapress.ru), но еще неизвестно, будет это или не будет. И это оказывает большое влияние на людей старшего возраста. Это чисто психологический фактор.

Впрочем, Борис Гусев не исключает, что какая-то часть пенсионеров по факту продолжает работать, но уже без оформления, и получает деньги "в черную".

В этим согласен и представитель одной коммерческой компании, попросивший не называть своего имени. По его словам, сами пенсионеры этой компании обратились с предложением официально разорвать отношения - для них и 450 рублей имеют значение. Он полагает, что таким же путем пошли большинство организаций - кроме тех, которые финансируются из бюджета.

А в результате государство, которое хотело сэкономить на российских работающих пенсионерах 87 млрд рублей (данные по всей стране приводят "Ведомости"), потеряло подоходный налог и взносы в социальные фонды, в том числе в Пенсионный фонд РФ.

Надо сказать, что штрафы за уклонение от заключения трудовых договоров сегодня достигают 100 тыс. рублей для компаний и 20 тыс. рублей — для их руководителей. Индивидуальные предприниматели заплатят 10 тыс. При повторном нарушении размер штрафа увеличивается, причем в этом случае оштрафуют и самих работников — на 5 тыс. рублей.

Но, как пояснил сотрудник компании, решение принято при непротивлении сторон: налоги и взносы с зарплаты высокие, поэтому сама компания экономит, а работники получают надбавку, которую не хотят терять.

По расчетам сотрудника этой компании, 90 тыс. работающих в Алтайском крае пенсионеров могли бы перечислять подоходный налог (13%) и взносы в соцфонды (30,2%) в сумме около 290 млн рублей в месяц — и то, если взять в расчет зарплату в 7,5 тыс. рублей. Так что попытавшись сэкономить на 4-процентной прибавке, государство потеряло огромные суммы.