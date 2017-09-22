Алтайские пограничники "не пустили" в Россию экстремистские книги

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю нашли у гражданина Казахстана 14 книг экстремистского характера. Мужчина попытался провезти их в Россию, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ФСБ, в августе на пропускном пункте "Михайловка", пограничники обнаружили в машине гражданина Казахстана 14 запрещенных в России книг.
Литературу изъяли и направили в компетентные органы. Мужчину проверяют на причастность к деятельности экстремистской организации.
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