Алтайские пограничники "не пустили" в Россию экстремистские книги

По данным ФСБ, в августе на пропускном пункте "Михайловка", пограничники обнаружили в машине гражданина Казахстана 14 запрещенных в России книг.

Литературу изъяли и направили в компетентные органы. Мужчину проверяют на причастность к деятельности экстремистской организации.