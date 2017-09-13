Алтайские полицейские отобрали у рыбака-браконьера электроудочку и улов

Во время рейда по профилактике и выявлению нарушений правил пользования водными биологическими ресурсами, полицейские задержали 66-летнего жителя села Малоенисейского.

У правонарушителя изъяли весь незаконно добытый улов, а так же резиновую лодку и электроудочку с аккумуляторной батареей. Мужчина получит штраф от 500 до 4-х тысяч рублей.