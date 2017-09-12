Алтайские синоптики предупредили о грядущих заморозках

12 сентября на большей части территории Алтайского края ожидаются дожди, по югу с грозой, сопровождающиеся ветром до 22 м/с. 13 сентября придет мощный обвал холода, северные районы ждет выпадение "ледяной крупы".

Во второй половине недели установится малая облачность, осадков не ожидается, а по утрам будут туманы. В ночь на 14 сентября температура воздуха достигнет "дна холода": 0...+5°C, в северных и предгорных районах до 0...-3°C, а затем пойдет на повышение. По предварительным прогнозам, окончательно распогодится только к выходным.