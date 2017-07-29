Алтайские синоптики рассказали, какой будет погода в августе

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Сегодня, 16:24.
Жизнь

Управление МЧС по Алтайскому краю опубликовало прогноз погоды на август от местных синоптиков. В последний месяц лета температура лета будет в районе нормы, однако ожидаются первые заморозки.

Первые заморозки.
Первые заморозки. Фото: СС0.

Средняя месячная температура составит +13…+18, что около нормы.

В первой половине месяца: ночью +7…+12, местами +17; днем +21…+26, по югу +31.

Во второй половине месяца температуры воздуха постепенно начнет снижаться. К середине третьей декады ночные температуры опустятся до +4…+9. Местами ожидаются заморозки до 0…-2, днем до +15…+20. 

Месячное количество осадков предполагается в районе нормы: 31-77 мм, в предгорных районах — 90-113 мм.

Дожди различной интенсивности предполагаются в большинстве дней первой и третьей  декад и в отдельные дни второй декады.

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