Алтайские синоптики рассказали, какой будет погода в августе

Средняя месячная температура составит +13…+18, что около нормы.

В первой половине месяца: ночью +7…+12, местами +17; днем +21…+26, по югу +31.

Во второй половине месяца температуры воздуха постепенно начнет снижаться. К середине третьей декады ночные температуры опустятся до +4…+9. Местами ожидаются заморозки до 0…-2, днем до +15…+20.

Месячное количество осадков предполагается в районе нормы: 31-77 мм, в предгорных районах — 90-113 мм.

Дожди различной интенсивности предполагаются в большинстве дней первой и третьей декад и в отдельные дни второй декады.