Алтайские синоптики рассказали, какой будет погода в августе

Управление МЧС по Алтайскому краю опубликовало прогноз погоды на август от местных синоптиков. В последний месяц лета температура лета будет в районе нормы, однако ожидаются первые заморозки.
Средняя месячная температура составит +13…+18, что около нормы.
В первой половине месяца: ночью +7…+12, местами +17; днем +21…+26, по югу +31.
Во второй половине месяца температуры воздуха постепенно начнет снижаться. К середине третьей декады ночные температуры опустятся до +4…+9. Местами ожидаются заморозки до 0…-2, днем до +15…+20.
Месячное количество осадков предполагается в районе нормы: 31-77 мм, в предгорных районах — 90-113 мм.
Дожди различной интенсивности предполагаются в большинстве дней первой и третьей декад и в отдельные дни второй декады.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.