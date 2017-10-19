Синоптики: зима в Алтайском крае будет холоднее обычного

В последних числах октября начнется устойчивый переход среднесуточных температур к отрицательным. Раньше всего холодает в районе Тальменки, примерно с 23 октября и длится до 5 ноября. В первых числах ноября должен установиться снежный покров. В Барнауле чаще всего он устанавливается к 7 ноября.

В декабре температуры будут ниже среднемноголетней нормы на 1 градус, в январе — на 1,5-2 градуса при норме в –13…–17 градусов. Февраль в южных районах будет выше примерно на один градус, в остальных — около нормы.

Синоптики отмечают, что в последние годы погода часто не соответствует среднемноголетним нормам. Например, в прошлом году снег лежал уже 19 октября. Конец зимы ожидается примерно 6 апреля, в Тогуле и Тальменке — ближе к 10 апреля.