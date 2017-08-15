Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

На празднике были не только руководители барнаульских компаний-застройщиков, но и те, кто каждый день вносит огромный вклад в создание будущего жилья в Алтайском крае, – штукатуры, проектировщики, архитекторы, крановщики, а также ветераны строительной отрасли.

Со сцены работников стройиндустрии поздравили представители краевой и городской администраций, председатель Союза ветеранов строителей Алтайского края, ансамбль "Алтай", театр песни "Фасоль", Larisa Dance Show и скрипач-виртуоз Анна Смирнова.

Александр Мишустин,

председатель правления Союза строителей Алтайского края:

– Несмотря на все кризисы, которые потрясают нашу отрасль, мы продолжаем строительство социальных объектов. У нас есть молодые коллективы, уже достаточно окрепшие, со своими новыми идеями, технологиями. Наш край украшают новые, более технологичные объекты. Я думаю, что на этом стройка не остановится. Мы будем дальше строить для блага наших жителей.

За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм

Медалью Алтайского края "За заслуги в труде" награждается:

Широков Василий Васильевич, начальник отдела строительного контроля группы строительного контроля управления службы заказчика общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-строительная компания "Союз", г. Барнаул.

За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником - Днём строителя

Почетной грамотой Правительства Алтайского края награждаются:

Бернс Ольга Алексеевна, ведущий инженер в лаборатории строительной диагностики акционерного общества "Проектный институт "Алтайкоммунпроект", г. Барнаул;

Бубенков Алексей Геннадьевич, штукатур основного производства общества с ограниченной ответственностью "Отделстрой", г. Бийск;

Дубский Сергей Петрович, электрогазосварщик бригады по ремонту специальной строительной техники общества с ограниченной ответственностью "Ремналадка", г. Барнаул;

Илларионов Сергей Николаевич, начальник контрольного отдела Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей "Саморегулируемая организация "Алтайские строители", г. Барнаул;

Каргин Александр Анатольевич, формовщик железобетонных изделий и конструкций формовочного цеха № 3 общества с ограниченной ответственностью "Железобетонные изделия Сибири", г. Барнаул;

Котова Елена Владимировна, начальник строительно-архитекторской группы № 2 мастерской № 1 акционерного общества "Проектный институт "Алтайкоммунпроект", г. Барнаул;

Преображенский Андрей Михайлович, начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре комитета по экономике администрации Крутихинского района Алтайского края;

Самарина Анна Сергеевна, начальник службы заказчика общества с ограниченной ответственностью "ЗапСибстрой", г. Барнаул;

Хорохордина Анжела Александровна, главный инженер проектов мастерской № 2 акционерного общества "Проектный институт "Алтайкоммунпроект", г. Барнаул.

За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником

Почетной грамотой Правительства Алтайского края награждается:

коллектив акционерного общества "Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2" - директор предприятия Мазалов Геннадий Петрович.

Вручение почетных грамот, благодарственных писем Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края

Вручает начальник управления строительства и территориального планирования Спивак Игорь Викторович.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником – Днём строителя

Почетной грамотой Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края награждаются:

Башкатова Ирина Анатольевна, диспетчер общества с ограниченной ответственностью Производственная проектно-строительная фирма "АЛТАЙЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ", г. Барнаул;

Бородкин Виктор Геннадьевич, машинист крана общества с ограниченной ответственностью "Жилищная инициатива", г. Барнаул;

Данилов Егор Владимирович, главный инженер общества с ограниченной ответственностью "Озон", г. Бийск;

Коткова Елена Анатольевна, мастер контрольного ОТК общества с ограниченной ответственностью "Производство силикатного кирпича", г. Барнаул;

Салахетдинова Лена Илгамовна, мастер контрольного ОТК общества с ограниченной ответственностью "Производство силикатного кирпича", г. Барнаул;

Кузьмина Ольга Станиславовна, маляр общества с ограниченной ответственностью "Отделстрой", г. Бийск.

Поляков Владимир Степанович, формовщик основного производства акционерного общества "Завод ячеистого бетона", г. Барнаул;

Тарнаков Александр Анатольевич, формовщик изделий, конструкций и строительных материалов цеха № 1 акционерного общества "Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2", г. Барнаул;

Шашкевич Ирина Михайловна, юрисконсульт общества с ограниченной ответственностью "Запсибэлектромонтаж", г. Барнаул;

Благодарственным письмом Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края поощряются:

Белый Сергей Петрович, электромонтажник по освещению и осветительным сетям общества с ограниченной ответственностью "Запсибэлектромонтаж", г. Барнаул;

Левкович Ольга Сергеевна, мастер производственного обучения краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Алтайский архитектурно-строительный колледж", г. Барнаул;

Лещун Сергей Юрьевич, электрогазосварщик общества с ограниченной ответственностью "Железобетонные изделия Сибири", г. Барнаул;

Эзрих Сергей Александрович, транспортерщик сыпучих материалов общества с ограниченной ответственностью "Железобетонные изделия Сибири", г. Барнаул.

Список награждённых Почетной грамотой администрации города:

Борисов Сергей Николаевич - главный инженер проекта отдела управления проектированием общества с ограниченной ответственностью "Проектный институт "Алтайгражданпроект"; Долгополов Александр Васильевич - слесарь-электрик закрытого акционерного общества "Алтайстрой"; Любимов Алексей Владимирович - слесарь-ремонтник 4 разряда ремонтно-механического цеха закрытого акционерного общества "Завод ЖБИ – 100"; Ляпин Андрей Александрович - главный инженер общества с ограниченной ответственностью "Карнеол"; Мальков Виталий Николаевич - арматурщик 3 разряда арматурного цеха закрытого акционерного общества "Завод ЖБИ – 100"; Маршанская Татьяна Олеговна - заместитель директора по финансам общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Стандарт"; Медведев Сергей Михайлович - производитель работ общества с ограниченной ответственностью "Запсибэлектро-монтаж"; Сорокин Николай Николаевич - заместитель директора по наружным коммуникациям общества с ограниченной ответственностью "ЗапСибстрой"; Старых Анна Владимировна - ведущий инженер в группе сантехников мастерской №1 акционерного общества "Проектный институт "Алтайкоммунпроект"; Токарева Елена Борисовна - старший юрисконсульт отдела административно-управленческого персонала общества с ограниченной ответственностью "Проектный институт "Алтайгражданпроект"; Чибисов Евгений Алексеевич - охранник закрытого акционерного общества "Алтайстрой"; Шумилов Олег Геннадьевич - машинист автомобильного крана общества с ограниченной ответственностью "ЖиЭЛ".

Вручение дипломов от Союза Строителей за особые заслуги в строительной отрасли, почетные награды руководителям предприятий и почетные нагрудные знаки "Лучший по профессии":

ЖБИ Сибири г. Барнаул генеральному директору Науменко Кириллу Юрьевичу;

Тектоника г. Барнаул — директору Кан Натальи Александровне;

Домстрой-Барнаул г. Барнаул — заместителю директора по производству Шумилину Борису Викторовичу;

Жилищная инициатива — г. Барнаул — генеральному директору Гатилову Юрию Александровичу.

Почетные награды руководителям предприятий:

Коваль Дмитрий Викторович — директор ООО СК "Домстрой";

Пеледов Павел Сергеевич — генеральный директор ООО "ПКФ "Отделстрой".

Почетные нагрудные знаки "Лучший по профессии"

Лисин Дмитрий Викторович (каменщик организации ООО СК "Домстрой";

Рахманов Вадим Павлович (штукатур организации ООО ПКФ "Отделстрой".

В честь праздника Союз строителей вместе с городскими и региональными властями вручили более 150 наград строителям и организациям со всего Алтайского края, отметив их профессиональные успехи и заслуги перед краем.