Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские строители отметили свой профессиональный праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
На празднике были не только руководители барнаульских компаний-застройщиков, но и те, кто каждый день вносит огромный вклад в создание будущего жилья в Алтайском крае, – штукатуры, проектировщики, архитекторы, крановщики, а также ветераны строительной отрасли.
Со сцены работников стройиндустрии поздравили представители краевой и городской администраций, председатель Союза ветеранов строителей Алтайского края, ансамбль "Алтай", театр песни "Фасоль", Larisa Dance Show и скрипач-виртуоз Анна Смирнова.
Александр Мишустин,
председатель правления Союза строителей Алтайского края:
– Несмотря на все кризисы, которые потрясают нашу отрасль, мы продолжаем строительство социальных объектов. У нас есть молодые коллективы, уже достаточно окрепшие, со своими новыми идеями, технологиями. Наш край украшают новые, более технологичные объекты. Я думаю, что на этом стройка не остановится. Мы будем дальше строить для блага наших жителей.
За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм
Медалью Алтайского края "За заслуги в труде" награждается:
- Широков Василий Васильевич, начальник отдела строительного контроля группы строительного контроля управления службы заказчика общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-строительная компания "Союз", г. Барнаул.
За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником - Днём строителя
Почетной грамотой Правительства Алтайского края награждаются:
- Бернс Ольга Алексеевна, ведущий инженер в лаборатории строительной диагностики акционерного общества "Проектный институт "Алтайкоммунпроект", г. Барнаул;
- Бубенков Алексей Геннадьевич, штукатур основного производства общества с ограниченной ответственностью "Отделстрой", г. Бийск;
- Дубский Сергей Петрович, электрогазосварщик бригады по ремонту специальной строительной техники общества с ограниченной ответственностью "Ремналадка", г. Барнаул;
- Илларионов Сергей Николаевич, начальник контрольного отдела Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей "Саморегулируемая организация "Алтайские строители", г. Барнаул;
- Каргин Александр Анатольевич, формовщик железобетонных изделий и конструкций формовочного цеха № 3 общества с ограниченной ответственностью "Железобетонные изделия Сибири", г. Барнаул;
- Котова Елена Владимировна, начальник строительно-архитекторской группы № 2 мастерской № 1 акционерного общества "Проектный институт "Алтайкоммунпроект", г. Барнаул;
- Преображенский Андрей Михайлович, начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре комитета по экономике администрации Крутихинского района Алтайского края;
- Самарина Анна Сергеевна, начальник службы заказчика общества с ограниченной ответственностью "ЗапСибстрой", г. Барнаул;
- Хорохордина Анжела Александровна, главный инженер проектов мастерской № 2 акционерного общества "Проектный институт "Алтайкоммунпроект", г. Барнаул.
За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником
Почетной грамотой Правительства Алтайского края награждается:
- коллектив акционерного общества "Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2" - директор предприятия Мазалов Геннадий Петрович.
Вручение почетных грамот, благодарственных писем Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
Вручает начальник управления строительства и территориального планирования Спивак Игорь Викторович.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником – Днём строителя
Почетной грамотой Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края награждаются:
- Башкатова Ирина Анатольевна, диспетчер общества с ограниченной ответственностью Производственная проектно-строительная фирма "АЛТАЙЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ", г. Барнаул;
- Бородкин Виктор Геннадьевич, машинист крана общества с ограниченной ответственностью "Жилищная инициатива", г. Барнаул;
- Данилов Егор Владимирович, главный инженер общества с ограниченной ответственностью "Озон", г. Бийск;
- Коткова Елена Анатольевна, мастер контрольного ОТК общества с ограниченной ответственностью "Производство силикатного кирпича", г. Барнаул;
- Салахетдинова Лена Илгамовна, мастер контрольного ОТК общества с ограниченной ответственностью "Производство силикатного кирпича", г. Барнаул;
- Кузьмина Ольга Станиславовна, маляр общества с ограниченной ответственностью "Отделстрой", г. Бийск.
- Поляков Владимир Степанович, формовщик основного производства акционерного общества "Завод ячеистого бетона", г. Барнаул;
- Тарнаков Александр Анатольевич, формовщик изделий, конструкций и строительных материалов цеха № 1 акционерного общества "Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2", г. Барнаул;
- Шашкевич Ирина Михайловна, юрисконсульт общества с ограниченной ответственностью "Запсибэлектромонтаж", г. Барнаул;
Благодарственным письмом Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края поощряются:
- Белый Сергей Петрович, электромонтажник по освещению и осветительным сетям общества с ограниченной ответственностью "Запсибэлектромонтаж", г. Барнаул;
- Левкович Ольга Сергеевна, мастер производственного обучения краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Алтайский архитектурно-строительный колледж", г. Барнаул;
- Лещун Сергей Юрьевич, электрогазосварщик общества с ограниченной ответственностью "Железобетонные изделия Сибири", г. Барнаул;
- Эзрих Сергей Александрович, транспортерщик сыпучих материалов общества с ограниченной ответственностью "Железобетонные изделия Сибири", г. Барнаул.
Список награждённых Почетной грамотой администрации города:
- Борисов Сергей Николаевич - главный инженер проекта отдела управления проектированием общества с ограниченной ответственностью "Проектный институт "Алтайгражданпроект";
- Долгополов Александр Васильевич - слесарь-электрик закрытого акционерного общества "Алтайстрой";
- Любимов Алексей Владимирович - слесарь-ремонтник 4 разряда ремонтно-механического цеха закрытого акционерного общества "Завод ЖБИ – 100";
- Ляпин Андрей Александрович - главный инженер общества с ограниченной ответственностью "Карнеол";
- Мальков Виталий Николаевич - арматурщик 3 разряда арматурного цеха закрытого акционерного общества "Завод ЖБИ – 100";
- Маршанская Татьяна Олеговна - заместитель директора по финансам общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Стандарт";
- Медведев Сергей Михайлович - производитель работ общества с ограниченной ответственностью "Запсибэлектро-монтаж";
- Сорокин Николай Николаевич - заместитель директора по наружным коммуникациям общества с ограниченной ответственностью "ЗапСибстрой";
- Старых Анна Владимировна - ведущий инженер в группе сантехников мастерской №1 акционерного общества "Проектный институт "Алтайкоммунпроект";
- Токарева Елена Борисовна - старший юрисконсульт отдела административно-управленческого персонала общества с ограниченной ответственностью "Проектный институт "Алтайгражданпроект";
- Чибисов Евгений Алексеевич - охранник закрытого акционерного общества "Алтайстрой";
- Шумилов Олег Геннадьевич - машинист автомобильного крана общества с ограниченной ответственностью "ЖиЭЛ".
Вручение дипломов от Союза Строителей за особые заслуги в строительной отрасли, почетные награды руководителям предприятий и почетные нагрудные знаки "Лучший по профессии":
- ЖБИ Сибири г. Барнаул генеральному директору Науменко Кириллу Юрьевичу;
- Тектоника г. Барнаул — директору Кан Натальи Александровне;
- Домстрой-Барнаул г. Барнаул — заместителю директора по производству Шумилину Борису Викторовичу;
- Жилищная инициатива — г. Барнаул — генеральному директору Гатилову Юрию Александровичу.
Почетные награды руководителям предприятий:
- Коваль Дмитрий Викторович — директор ООО СК "Домстрой";
- Пеледов Павел Сергеевич — генеральный директор ООО "ПКФ "Отделстрой".
Почетные нагрудные знаки "Лучший по профессии"
- Лисин Дмитрий Викторович (каменщик организации ООО СК "Домстрой";
- Рахманов Вадим Павлович (штукатур организации ООО ПКФ "Отделстрой".
В честь праздника Союз строителей вместе с городскими и региональными властями вручили более 150 наград строителям и организациям со всего Алтайского края, отметив их профессиональные успехи и заслуги перед краем.